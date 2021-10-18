Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Balıkesir salgın
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac...
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir...
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda...
İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR 1 milyon kişiyi işle...

HASTALIKLARDAN KORUNMANIN FORMÜLÜ BU KİTAPTA!

Tüm kronik hastalıklardan ve Koronavirüs gibi mikrobiyal hastalıklardan korunmanın ve iyileĢmenin formülü, “Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu” kitabında...

HASTALIKLARDAN KORUNMANIN FORMÜLÜ BU KİTAPTA!

Otizmi, şizofreniyi ve daha birçok psikoloji sendromunu; beslenme temelli GAPS protokolü ile iyileştiren uzman Doktor Natasha Campbell-McBride’ın “Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu” adlı yeni kitabı, Türkçe olarak satışta! Bu kitapta; diyabet, çölyak, romatoit artrit, tip 1 diyabet, MS, Crohn, ülseratif kolit gibi ağır hastalıkların ve obezite, alerji, astım, kolesterol ve tansiyon gibi yaygın sorunların da GAPS diyetini içeren GAPS tedavisi ile iyileşebildiğini görüyoruz. Korona Covid-19’un artık hayatımızın bir gerçeği olduğunu göz önüne alırsak, kitapta anlatılan GAPS Diyetini yaparak bağışıklık sistemimizi güçlendirmek önemli bir seçenek. Doktor Natasha’nın Türkiye’de çok satan ve binlerce otizmli çocuğun iyileşmesine yardımcı olan ve 22 dile çevrilerek fenomen olan “Bağırsak ve Psikoloji” kitabı gibi, “Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu” adlı yeni kitabı da kronik hastalıkları olan ve bu hastalıklardan korunmak isteyenler için de çare olacaktır. Aynı zamanda, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek isteyenler için yeni satışa çıkan GAPS kitabını okuyarak işe başlayabilirsiniz.

“Bu kitap; kronik hastalığı olan herkes ve bu hastalarla çalışan her tıp doktoru tarafından okunmalıdır.”

– Prof. Dr. Yehuda Shoenfeld

“Bu kitap bir hazine! Size vücudunuzu doğal olarak nasıl iyileştireceğinizi öğretecektir..”

– Dr. Stephanie Seneff, PhD

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Doktor Natasha CampbellMcBrideBağırsak Ve Fizyoloji Sendromu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.