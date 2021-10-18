HASTALIKLARDAN KORUNMANIN FORMÜLÜ BU KİTAPTA!

Otizmi, şizofreniyi ve daha birçok psikoloji sendromunu; beslenme temelli GAPS protokolü ile iyileştiren uzman Doktor Natasha Campbell-McBride’ın “Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu” adlı yeni kitabı, Türkçe olarak satışta! Bu kitapta; diyabet, çölyak, romatoit artrit, tip 1 diyabet, MS, Crohn, ülseratif kolit gibi ağır hastalıkların ve obezite, alerji, astım, kolesterol ve tansiyon gibi yaygın sorunların da GAPS diyetini içeren GAPS tedavisi ile iyileşebildiğini görüyoruz. Korona Covid-19’un artık hayatımızın bir gerçeği olduğunu göz önüne alırsak, kitapta anlatılan GAPS Diyetini yaparak bağışıklık sistemimizi güçlendirmek önemli bir seçenek. Doktor Natasha’nın Türkiye’de çok satan ve binlerce otizmli çocuğun iyileşmesine yardımcı olan ve 22 dile çevrilerek fenomen olan “Bağırsak ve Psikoloji” kitabı gibi, “Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu” adlı yeni kitabı da kronik hastalıkları olan ve bu hastalıklardan korunmak isteyenler için de çare olacaktır. Aynı zamanda, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek isteyenler için yeni satışa çıkan GAPS kitabını okuyarak işe başlayabilirsiniz.

“Bu kitap; kronik hastalığı olan herkes ve bu hastalarla çalışan her tıp doktoru tarafından okunmalıdır.”

– Prof. Dr. Yehuda Shoenfeld

“Bu kitap bir hazine! Size vücudunuzu doğal olarak nasıl iyileştireceğinizi öğretecektir..”

– Dr. Stephanie Seneff, PhD