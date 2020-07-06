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Hasret Sona Erdi, Kartal’da Tiyatro Perdeleri Açıldı

Kartal Belediyesi, korona virüsü salgınında yeni normal sürecinin başlamasıyla birlikte, tiyatro perdelerini sanatseverler için açtı. Aşk Katili, Ortaya Karışık ve Marion ile Memet tiyatro oyunları, izleyenlerden tam not aldı.

Hasret Sona Erdi, Kartal’da Tiyatro Perdeleri Açıldı

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunlarında, izleyenler için maske kullanımı zorunlu tutularak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlendi.

Sanat Severler Oyunları Beğeniyle İzledi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sahnelenen oyunların ilki, Almanya’da yaşayan göçmen bir gencin, Marion adındaki Alman bir genç kızla yaşadığı aşkı ve genç adamın Almanya’da başına gelenlerin anlatıldığı ‘Marion ve Memet’ oyunu oldu. Oyun izleyenler tarafından çok beğenildi.  Tiyatro severlerle buluşan diğer oyun ise ‘Aşk Katili’ydi. Oyunda, ihtiraslı bir aşk hikayesi izleyiciler ile buluştu. Tiyatro severler için sahnelenen bir diğer oyun da Müfit Can Saçıntı’nın tek kişilik gösterisi olan yer ‘Ortaya Karışık’ oyunu oldu. Ortaya Karışık, izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sahnelenen tiyatro oyunları, 11 Temmuz’a kadar her akşam 20.30’da birbirinden farklı oyunlarla tiyatro severler ile buluşmaya devam edecek.

Tiyatro şenliğinde sahnelenecek diğer oyunlar şöyle;

06 Temmuz Pazartesi – Hayatın Anlamı Ne?

08 Temmuz Çarşamba – Şimdi Tam Zamanı

09 Temmuz Perşembe – Çanakkale

10 Temmuz Cuma – Kavuklu’nun Hayali

11 Temmuz Cumartesi – Ben Sen O

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KartalTiyatroAÇILDIHasan Ali Yücel Kültür MerkezProgram
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