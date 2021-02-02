Haluk Levent ‘Yeşil Vatan’ İçin Seslendirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Yeşil Vatan” kampanyası kapsamında, ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışan orman teşkilatını konu alan “Birileri Var” şarkısını seslendiren Haluk Levent, klipte çocuklar, gençler ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte yer aldı. İstanbul, Antalya, Mersin İçel ve Konya’da çekilen görüntülerle hazırlanan klip, radyo ve sosyal medya platformları üstünden yayınlandı. Sosyal medya takipçileri tarafından ilgi ile karşılanan şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Türkiye’nin orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için 181 yıldır çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), özellikle çocuk ve gençlerde doğa bilincini aşılamak, toplumda ormanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak için ünlü isimlerin de yer aldığı projelerine bir yenisini ekledi.

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Haluk Levent’in seslendirdiği “Birileri Var” şarkısı, ormanların değerinin bilinmesi, korunması, geliştirilmesi ve Türkiye’nin daha yeşil bir vatana dönüştürülmesi için gece gündüz çalışan orman teşkilatını anlatıyor.

Çekimlerinin önemli kısmı İstanbul Kavacık Koruluğunda yapılan video klipte Haluk Levent’e çocuklar, gençler ve Orman Genel Müdürlüğü personeli eşlik etti.

Birileri Var

Yanındayken çok mutlu olduğumuz,

Çevresinde koşturup durduğumuz,

Başımızı yaslayıp hayaller kurduğumuz,

Birileri var.

Sırtımızı güvenle yasladığımız,

Gölgesinde huzur bulduğumuz,

Aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz birileri var.

Binlerce nefes için, bu yeşil vatan için çalışan birileri var.