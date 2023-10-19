Halikarnas Balıkçısı Etkinlileri Zülfü Livaneli Söyleyişiyle Sona Erdi

Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, 100. Yıl Cumhuriyet Etkinlikleri kapsamında Bilgi Yayınevi’nin iş birliği ve sponsorluğu ile çizer, çevirmen, yazar, rehber, tarihçi kimlikleriyle ülkemize zengin bir miras bırakmış Halikarnas Balıkçısı, 50. Ölüm Yıldönümünde sunumlar, atölyeler, kent turları, belgesel gösterimi, Zülfü Livaneli ile söyleşi, kült Mavi Sürgün kitabının özel tanıtımı ve yayın dünyasına kazandırılan yeni çocuk kitabının tanıtım ve imza gününü içeren etkinlikler ile anıldı. Etkinliklere Halikarnas Balıkçısı’nın torunlarından Derya ve Sibel Kabaağaçlı, Joanne Aliye Noonan ve eşi de katılım gösterdi.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirildiği programlar, 13 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Halikarnas Balıkçısı’nın anıt mezarının bulunduğu Gönültepe’de, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen anma töreniyle başladı. Ardından saat 11.00’de Bodrum Deniz Müzesinde çocuklara yönelik olarak hazırlanmış “Mumlu Çini Kazıma Tekniği Atölyesi” atölyesi ile devam etti. Halikarnas Balıkçısı’nın çizim tekniklerinden biri olan mumlanmış kâğıt üzerine mürekkep kazıma tekniğinin tanındığı çocuk atölyesine, İngiliz Kültür Koleji ve Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulundan öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi. Atölyeler sonunda müze uzmanları eşliğinde müze gezileri geçekleştirildi.

Halikarnas Balıkçısı’nın botanik bilgisiyle kente kattıkları üzerinden kentteki mirasının izi 13 Ekim Cuma günü ve 14 Ekim Cumartesi günü yeniden keşfedildi. Eğitimci Hatice Orman rehberliğinde iki gün gerçekleşen kent turu, Bodrum Deniz Müzesi önünden başladı. Halikarnas Balıkçısı’nın diktiği, günümüzde hala yaşayan ağaçlar görüldü; Bodrum’a getirdiği ve ektiği diğer bitkiler tanındı. İlginin yoğun olduğu kent turunda 7’den 70’e her yaştan katılımcı ilgi gösterdi. Bodrum Bahçeşehir Koleji, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu da tura ilgi gösteren okullar arasındaydı. Kent turunda Joanne Aliye Noonan’nın anıları ve katkılarıyla sürpriz bir rota ortaya çıktı; Balıkçı’nın Barselona’dan tohumunu getirttiği maymun çıkmaz veya dikenli ağaç olarak bilinen bir ağaç daha keşfedildi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Özgür Kıyat’ın üstlendiği, Halikarnas Balıkçısı’nın 50. ölüm yıldönümü anısına hazırlanan “Merhaba Merakkis” belgeselinin ikinci gösterimi 13 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Bodrum Deniz Müzesinde gerçekleşti. Halikarnas Balıkçısı hayranlığıyla, Bodrum ve Bodrum kültürüne olan ilgisi ve sevgisiyle tanınan, genç yaşında Cevat Şakir’le yolu kesişen, izini süren, hatta çevreci yönünden etkilenerek Balıkçı’nın 100 yıl önce Bodrum’la buluşturduğu Bella Sombra ağacını İtalya’dan getirtip Gönül Tepesindeki mezarı başına diken sanatçı, uzun yıllardır özenle biriktirdiği “Halikarnas Balıkçısı” hikâyelerini “Merhaba Merakkis” isimli belgeselinde buluşturdu. “Merhaba Merakkis” Cevat Şakir’in Halikarnas Balıkçısı’na dönüştüğü yolculuğu zarif ve akıcı bir üslupla izleyiciye aktardı. Belgesel gösterimine Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras da katılım gösterdi.

Etkinliklerin ikinci günü olan 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Balıkçı’nın meşhur “merhaba”sıyla yola koyulacak resimleme atölyesinde, Balıkçı’nın sıkça kullandığı resim teknikleri üzerinden Bodrum çevresini eksene alan bir illüstrasyon çalışması yapıldı. 16 yaş ve üstü bireylerin katılım gösterdiği atölyeden önce; akademisyen, araştırmacı yazar, müze müdürü, koleksiyoncu Ömer Durmaz, Cevat Şakir’in ressamlığı ve resimleme tekniğiyle ilgili bilgi verdi; pastiş (öykünme) eser üretimini anlattı. Sınırlı kontenjanı olan atölyede Cevat Şakir’in kullandığı mumlu mürekkep kazıma tekniğiyle Halikarnas’ın mitolojik hikâyelerine, deniz kültürüne, doğasına ve beldelerine yönelik vinyetler oluşturuldu.

Atölyenin ardından Dr. Cengiz Çevik tarafından “Taşlaşmış Kurular Arasında Bir Balıkçı” sunumu gerçekleşti. Her zaman taşlaşmış kurular arasında genç, coşkulu ve insan kalmayı başaran Balıkçı’nın yaşamı ve düşüncelerine bir yolculuk yapıldı.

Kült “Mavi Sürgün” Kitabına ve Zülfü Livaneli Söyleşisine Yoğun İlgi

Bilgi Yayınevi, aramızdan ayrılışının 50. yıldönümünde Halikarnas Balıkçısı anısına, onun Cevat Şakir Kabaağaçlı’dan Halikarnas Balıkçısı’na dönüşmesinin hikâyesini anlatan Mavi Sürgün kitabının ciltli, numaralandırılmış özel baskısını yaptı. Bu özel baskıya yazdığı sunuşla katkıda bulunan değerli sanatçımız Zülfü Livaneli ile bu baskının editörlüğünü üstlenen Özge İpek Esen, Halikarnas Balıkçısı ve Mavi Sürgün kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Bodrum Deniz Müzesinde gerçekleşen söyleşiye ilgi yoğundu. Mavi Sürgün kitabının Bodrum Deniz Müzesi mağazasından satın alınabileceği yetkililer tarafından duyuruldu.

Tüm etkinlikler boyunca Bilgi Yayınevi tarafından programa özel “mini kitap” formatında basılan Halikarnas Balıkçısı “Denizin Çağırışı” kitabı etkinliklere katılanlara armağan edildi.

Bodrum Deniz Müzesi Yayınlarından Çıkan Yeni Çocuk Kitabı Okuyucuyla Buluştu

Bodrum Deniz Müzesi Yayınları’nın altıncı yayını ve yayınevinin ilk çocuk kitabı olarak okuyucuyla buluşacak olan “Halikarnas Balıkçısı İle Yolculuklar, Büyülü Pusula” kitabının tanıtımı ve imza günü 15 Ekim 2023 Pazar günü saat 16.00’da OASIS Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Türk fantastik çocuk edebiyatına birçok eser kazandırmış, çeşitli ödüller almış kitabın yazarı Ömer Ünal ile çocuklar ve aileler hem sohbet etti hem de yeni yayını inceleme fırsatı buldu. “Halikarnas Balıkçısı İle Yolculuklar, Büyülü Pusula” Bodrum Deniz Müzesinden temin edilebiliyor.