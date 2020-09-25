“Hakan Tamar ile Mod Sessions” İlk bölümüyle 28 Eylül’de yayında!

İlk Bölümü %100 Music katkılarıyla gerçekleşen projenin mimarlarından Hakan Tamar, bu yeni seri ile ülkemizde üretilen evrensel müziği mümkün olanın en iyi şekliyle aktarmayı, sanatçıların kendilerini ifade edebilmelerini sağlamayı ve canlı performansları en üst kalitede kayıt altına almayı amaçladıklarını belirtirken; Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, oluşturulan etkinlik içeriklerinde her zaman keşfedilmeye değer görülen işleri görünür kılmayı önemsediklerinin altını çiziyor.

Yeniden mekana dönerek, salonlarında sahnelenecek yeni gösteri ve oyunların müjdesini veren Zorlu PSM bir yandan, 8. sezon takvimine yepyeni dijital seriler de ekliyor.

Bu yeni seri; yeni müzikleri ve yeni sesleri keşfe açmayı amaçlıyor...

Her hafta indie, elektronik, hip-hop, rock, metal gibi farklı müzik türlerinde üretim yapan bir sanatçıyı ya da grubu ağırlayacak Tamar’ın ilk program konuğu, ilk albümleri “Kimsenin Ruhu Duymaz”ı 2014 Ekim ayında çıkaran ve yer yer alternatif, yer yer de etnik cazı andıran müziğiyle, İstanbullu grup “Eskiz” olacak.

Deneyimli programcı, DJ ve müzik yapımcısı Hakan Tamar ile birlikte hayata geçirilen Zorlu PSM’nin yeni dijital içerik projesi “Hakan Tamar ile Mod Sessions” adını taşıyor. 28 Eylül’de Zorlu PSM YouTube kanalında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan seride, alternatif gruplar ve yeni sound’ları keşfetme imkanı bulacağız.

Her Pazartesi akşamı yeni bölüm...

Yönetmenliğini, TV dizilerinin deneyimli ekiplerinden tanıdığımız Burcu Baki’nin üstlendiği ve akılcı, muzip ve cesur yazarlığıyla tanıdığımız Kaan Sezyum’un da editoryal destek sunduğu “Hakan Tamar ile Mod Sessions” her Pazartesi saat 21.00’da Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilecek.

Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, bu yeni dijital seriyle ilgili olarak;

“YouTube kanalımızdaki içerikleri zenginleştirmek ve sayısını çoğaltmak, geçtiğimiz sezon ön plana aldığımız ve bir süredir üzerinde durduğumuz bir konuydu.

Fiziksel etkinliklerimize, çeşitli tedbirlerle yeniden başladığımız bu dönemde, dijital zeminde de yepyeni projelerimiz olacak. Hakan Tamar ile Mood Sessions’da pandemi döneminden önce konuştuğumuz ve üzerinde oldukça emek verdiğimiz bu kıymetli projelerden biri... Biz Zorlu PSM olarak, oluşturduğumuz etkinlik içeriklerinde her zaman keşfedilmeye değer görülen işleri görünür kılmayı önemsedik. Bu YouTube projesinde, çok değerli Hakan Tamar ile tam da bu noktada buluştuk. Keşfetmeye açık sanatseveri, ürettiği müziği çok önemsediğimiz yetenekli isimlerle, bir sohbet ortamında buluşturuyoruz. 28 Eylül’ü ben de heyecanla bekliyorum ve müzikseverleri birlikte dinlemeye davet ediyorum.” İfadelerini kullanırken,

Deneyimli programcı Hakan Tamar ise projeyle ilgili his ve düşüncelerini;

“İçinde bulunduğumuz günlerde ülkemiz ve dünya, müzik tarihi açısından oldukça önemli bir dönemden geçiyor ve biz de bu süreci belgelemekle mükellefiz.

MOD SESSIONS serisinin amacı ülkemizde üretilen evrensel müziği mümkün olanın en iyi şekliyle aktarmak, grup ve sanatçıların kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak ve canlı performansları en üst kalitede kayıt altına almaktır. Üretilen müziğin aktarılmasında oyun alanı tüm dünyayı kapsamaktadır, dolayısıyla misyonumuzun bizim için önemli olduğunu da belirtmek durumundayız. 20-30 yıl sonrasında dönüp bu zamana bakıldığında, yani ülkenin yazılacak müzik tarihinde MOD SESSIONS serisine dahil ettiğimiz grup ve sanatçılarla karşılaşılacak, bu kuşkusuz ve yadsınamaz. Bu çok önemli sorumluluk, duruma bakış açımıza ve uygulayışımıza da yansımış vaziyettedir.” Sözleriyle ifade etti.