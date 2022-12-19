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HAKAN ESER “MUAMMA” İLE YÜREKLERİ YAKACAK!
Güçlü sesi ve keyif veren sahnesi ile eğlence hayatının aranılan isimlerinden olan Hakan Eser, yaz aylarına kıpır kıpır şarkısı “Oh Olsun” ile girmişti.
KÜLTÜR-SANAT 19.12.2022, 13:52
Hakan Eser şimdi de sözü Murat Sağır’a müziği Hakan Demirbaş’a düzenlemesi de Oben Akın’a ait slow fantezi tarzı MUAMMA şarkısı ile kışın soğuğunda yürekleri yakmaya geliyor!...
MUAMMA şarkısı için Yeşilyurt Spor Kulübü SMC’de bir de klip çekildi..Klipte Eyüp Öztürk yönetmen, Yiğit Can Dağılgan’da görüntü yönetmeni koltuğunda yer aldı.
Hakan Eser’in Şarkı Dükkanı Müzik Prodüksiyon’dan çıkartılan “yüreğimin sesi “ dediği yeni çalışması MUAMMA 15 Aralık’ta DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor.
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