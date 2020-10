Hakan Altun: “Pandemiden beri ilk canlı yayınım”

20 Ekim Salı akşamı ünlü sanatçı Hakan Altun’u ağırlayan Aslı Hünel, programa başlamadan önce yayına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile sohbet etti.

Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına "Risk grubundayım" diyerek katılmayan Hakan Altun, Tuzla Belediyesi instagram hesabından “Aslı Hünel ile Rengarenk” programına katılarak “Pandemiden bu yana ilk kez bir canlı yayına katılıyorum” diyerek şöyle devam etti: Bodrum’a yerleştim. 50 yaşında zaten Bodrum’a yerleşmeyi düşünüyordum. 48 sene zaten İstanbul’da yaşadım, 50 yaşında planlarım hayallerim vardı, iki sene erken gelmiş oldum ama çok mutluyum burada. Tabii bizi seven dostlarımızdan uzak kaldık mecburen konserlere çıkmamaya başladık. Ben zaten riskli gruptayım. İki beyin ameliyatım var. Rahmetli babamın 40’ı bittikten sonra 41. gün beni zatürre teşhisi ile hastaneye yatırdılar. Ben bu hayattaki en büyük servetin sağlık olduğunu düşünüyorum”.

“Kimsenin kılına zarar gelmesin istiyorum”

İnsanları sevdiği için çok hassas biri olduğunu vurgulayan Hakan Altun, “Kimsenin kılına zarar gelsin istemiyorum. Sadece yakınlarımın değil Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan kimsenin kılına zarar gelsin istemiyorum. Hayvan sevmeyen insanların, insanları seveceğini düşünmüyorum. Hayvanları da Allah’ın konuşamayan kulları gibi düşünebilirsin. Bu hayatta en önemli şey saygı duymak ve sevmek yoksa birbirimizi kırmak çok kolay. Pandemide anladım ki bu hayat çok bomboş bir hayat. Sağlıkçılarımız rahmetli oldu. Bizi tedavi eden doktorlarımızı, hemşirelerimizi kaybettik. Biz öyle zor bir dönemden geçiyoruz ki Allah Türkiye Cumhuriyeti halkının yanında olsun. Sürekli bir kavga, savaş bir kargaşa var. Biz bunu hakkeden bir millet değiliz. Çok hoşgörülü, vatansever ülkemize toprağımıza vatanımıza saygı duyan ve birbirimizi gerçekten çok seven insanlardık ama şu an görüyorsunuz en büyük şikayetlerimden bir tanesi kadın şiddeti. Her zaman söylüyorum onlara erkek demiyorum, mahlukat diyorum benim hemcinsim olduğu için de utanıyorum. Sadece şunu söylüyorum kadına el kaldıran erkeklere anneniz, kız kardeşiniz, ablanız, halanız, teyzeniz, yengeniz yok mu? “

“10 Mart’ta albüm çıkaracaktım, erteledim”

10 Mart’ta albüm çıkaracaktım. 10 Mart rahmetli babamın doğum günü. 13 şarkılık bir albüm hazırlamıştım. 10 Mart’ta çıkartmayı düşünüyordum bir anda pandemi başlayınca öteledim. Albüm yapmayacağım artık bu benim son 13 şarkıdan oluşan albüm. 13 de benim uğurlu rakamım 13 Ağustos doğumlu olduğum için.”

“Evlenmeyi tabii düşünüyorum, hayatımda kimse yok”

Son zamanlarda adı Süperstar Ajda Pekkan birlikteliği ile anılan Hakan Altun’a, Aslı Hünel’in “Şu anda hayatında biri var mı evlenmeyi düşünüyor musun” sorusuna“ sevilen sanatçı “Yok hiç kimse yok hayatımda şu an yalnızım. Evlenmeyi düşünmez miyim tabi ki düşünüyorum ama bu işler kısmet. Ben kaderciyim çünkü her şeyin Allah’tan geldiğine inanan bir insanım. Doğuma nasıl seviniyorsak ölümü de öyle karşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ne geliyorsa gelsin bu hayatta Allah’tan geliyor diye düşünüyorum. Evleneceğim kişinin de yüreği güzel olsun tebessümlü olsun yeter”.

“Şarkılarımı yazmasaydım asla şarkı söylemeyecektim”

Şarkıcılığım hiç önemli değil benim için diyen Hakan Altun “Ud çalmam, söz yazıp beste yapmam çok daha önemli benim için.Ben kendi şarkılarımı yazmasaydım asla şarkı söylemeyecektim. Haddim olmayarak bu işe yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem sadece kendileri ile yarışmaları. Bu benim hayat felsefem. Bu işi yapan insanların sadece kendi ile yarışması lazım başka birileri ile değil. Çünkü birinin taklidi birinin özeti olursan bu hayat olmuyor. Eğer kendin olabiliyorsan zaten sadece sanatta değil her işte başarılı oluyorsun diye düşünüyorum.”