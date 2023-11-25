Hafızın Çiçekleri Sergisi hayran bırakıyor!

Hafız Faruk Altun tarafından sergilenen Hafızın Çiçekleri, hiçbir insan eli değmeden oluşmuş, “Allah”ın varlığının, kudretinin ve hikmetinin yeryüzünde doğaya yansımasından elde edilen “ALLAH” yazılı eserlerden meydana geliyor. Ziyaret edenleri kendine hayran bırakan sergi ile ilgili Hafız Faruk Altun, eserlerin geçmişinin milyarlarca yıl önceye dayandığını söylüyor.

Hafızın Çiçekleri Sergisi Kuzguncuk’ta açıldı. Büyük ilgi gören sergide 19 eser bulunuyor. Eserlere olan ilgisinin hafızlık yaptığı yıllarda başladığını dile getiren serginin kurucusu Hafız Faruk Altun, sergi ile ilgili olarak yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de kendi isimlerini, Esmaül Hüsna, yani güzel isimler olarak ifade ettiğini, medeniyetimizde ise güzelliğin çiçek ile sembolleştiği için sergiye “Hafızın Çiçekleri” adını verdiğini söyledi.

Dünyada ilk kez açılan sergide 19 eser yer alıyor

Hafızın Çiçekleri Sergisi, yeryüzünde Allah’ın varlığının, kudretinin, hikmetinin bir sonucu olarak doğada oluşmuş, hiçbir insan dokunuşu bulunmayan mucizevi Allah isimlerinden oluşan nesnelerden meydana geliyor. Hafız Faruk Altun’un, çektiği fotoğraflardan oluşan sergide, besmelenin 19 harften oluşmasından yola çıkarak 19 farklı eser yer alıyor.

Sergi ile ilgili Hafız Faruk Altun, “Peygamberimiz, besmeleyi bereket ve rahmetin anahtarı olarak ifade ediyor. Sergide en dikkat çeken eserlerden birisi de “Arşın Gerdanlığı” adını verdiğimiz eserdir. Bu eserde tam 4 tane “ALLAH” ismi şeriﬁ oluşmuştur ki bu da bu eserlerin tesadüf değil bir hikmet ve mucize olduğunu göstermektedir.” dedi.

İslam dünyasındaki asırlardır süregelen tartışmalara son vermek istediğini söyleyen Altun, sergideki hedeflerini şöyle anlattı: “Gerek İslam alimleri ve gerekse de dilbilimciler tarafından ”Allah” ismi ile ilgili yaklaşık 30 farklı görüş ileri sürülmüştür. Allah ismi Şeriﬁ’nin aslı ve kökeni “ilah” kelimesi olup bu kelime zaman içinde çeşitli değişim ve dönüşümlere uğramış, en nihayetinde bugünkü ifade ettiğimiz ”Allah” şeklini ve formunu kazanmıştır. Bu 30 farklı görüş içerisinde en fazla rağbet edilip kabul edilen görüş bu olmuştur. Bugün için İslam Dünyası’ndaki yaygın genel ve bilimsel kanaat budur. Bizim koleksiyonumuzdaki eserlerin bazıları milyon, bazıları ise milyar yıl yaşında jeolojik oluşumlardır. Yani yüce “Allah” bu eserler vasıtası ile bizlere şu mesajı vermektedir. “Ey kullarım sizden milyonlarca ve milyarlarca yıl önce ben ismimi “Allah” olarak ifade ettim, kainata nakşettim, kaydettim. Dolayısıyla milyonlarca ve milyarlarca yıl önce “Allah” olarak ifade ettiğim ismim sonsuza kadar da bu şekilde ifade olunacaktır. Bu eserler Allah ismi şerifinin herhangi bir kökten türemediğinin ispatıdır.”

İslam Dünyası’nda bu nev-i eserlerin muhafaza edildiği ve sergilendiği herhangi bir müze bulunmadığını söyleyen Hafız Faruk Altun, Hafızın Çiçekleri Sergisi ile İslam Dünyası’na böyle bir müzenin oluşumu için bir çağrı yapmak istiyor. Bu eserlerin şeref ve izzetine yaraşır kurumsal bir oluşum meydana gelir ise sahip olduğu koleksiyonu, bu oluşuma hiç bir karşılık beklemeksizin hediye edeceğimi ifade eden Altun, bütün bu çalışmanın ve araştırmalarının sonucu olarak genel amaçlarını ise şu şekilde sıralıyor;

1- İman sahiplerinin imanını güçlendirmek

2- Çizgi üzerinde olanları iman safına çekmek.

3-Henüz iman ile müşerref olmayan kimseler için bir ışık ve kıvılcım oluşturmak.