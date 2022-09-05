Hadrianaupolis'te 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, Asklepios varlığına işaret eden yazıt bulundu.
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında 2003'te başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı aralıksız devam ediyor.
Geçen yıl ortaya çıkartılan kare planlı bir yapıda devam eden kazılardaki bir kaya parçasında "Kurtarıcı Asklepios'a Ailios Deiotaros sundu" ifadesi bulunan bir yazıt bulundu.
"Asklepios antik dönemde sağlık tanrısıdır"
Doç. Dr. Çelikbaş, yazıtın Hadrianaupolis ve Karadeniz arkeolojisi açısından çok önemli olduğunu söyledi.Çelikbaş, "Yazıtta, 'Kurtarıcı Asklepios’a Ailios Deiotaros sundu' yazıyor. Burada Asklepios'un varlığını tahmin ediyorduk ama yazıtın çıkmasıyla artık Hadrianaupolis'te Asklepios kültürünün varlığını net bir şekilde tespit etmiş olduk. Asklepios antik dönemde sağlık tanrısıdır. Asklepios kültürünün olduğu yerlerde genellikle şifahaneler yani antik dönemin hastaneleri bulunur." diye konuştu.
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