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HADİSE ilk EP’si “AŞKA KAPANDIM”ı dinleyicisi ile buluşturdu…

Hadise, 3 şarkıdan oluşan, Pasaj Müzik etiketli ‘Aşka Kapandım’ EP’sini 19 Şubat Cuma günü yayımlanıyor.

HADİSE ilk EP’si “AŞKA KAPANDIM”ı dinleyicisi ile buluşturdu…

EP’nin habercisi olma özelliği taşıyan ilk video şarkısı “Küçük Bir Yol” ile listelerin zirvesindeki yerini uzun süre koruyan Hadise, EP’nin çıkış video şarkısını sözleriyle ruha dokunan bir başka aşk şarkısı “Olsun” olarak belirledi. Üçüncü ve son parça “Sen Hiç Yorulma” ise hayatın her dakikasının tadını çıkarmamızı söylüyor.

Ep’nin çıkış şarkısı “Olsun’’un sözleri Yıldız Tilbe ve Devrim Karaoğlu’na, müzik ve düzenlemesi Devrim Karaoğlu’na ait. Şarkıların mix’i Will Brierre, mastering’i ise birçok önemli projede imzası bulunan Howie Weinberg ve Will Borza tarafından Los Angeles’da yapıldı.

Olsun’un video klibi, 2006 yılından beri birçok başarılı projede beraber çalıştığı Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu üstlendi.

Hadise, ‘Aşka Kapandım’da alıştığımızdan çok farklı olarak, şarkı sözlerinin hassas unsurlarını dokunaklı yaylılar, gitarlar ve daha fazlasıyla dolu muhteşem aranjmanla harmanlayarak müziğindeki sınırları zorluyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Magazin HaberleriHadise
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