Güneydoğu turizminin değeri 'Mezopotamya' markasıyla artırılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) koordinasyonunda Türkiye'nin bölgedeki turizm değerlerinin bir arada yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulduğu "Mezopotamya" markası güçlendiriliyor.

GAP BKİ, bu kapsamda İngiltere ve Fransa'da uluslararası ölçekte olan turizm fuarlarında markaya ilişkin detaylı olarak başlattığı tanıtım faaliyetlerini daha da yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyor.