Güneyde Kenan Doğulu Heyecanı

KerkiSolfej organizasyonuyla konser serisine hız kesmeden devam eden Doğulu, en sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.

Müzik dünyasının efsane ismi Kenan Doğulu, sıcak yaz günlerinin devam ettiği güney şehirlerinde geniş repertuarıyla unutulmaz anlara imza attı. Bu sene kariyerinin 30. yılını kutlayan yıldız, nesillerdir dillerden düşmeyen parçalarını kendine hayran bırakan enerjisi ve dinamik sahne performansıyla taçlandırdı.