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Güneyde Kenan Doğulu Heyecanı

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Güneyde Kenan Doğulu Heyecanı
Konser sezonunun ilk günlerinden bu yana Türkiye’nin her şehrinden binlerce hayranıyla buluşan Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde Gaziantep, Adana ve Antalya’da sahne aldı.

KerkiSolfej organizasyonuyla konser serisine hız kesmeden devam eden Doğulu, en sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.

Müzik dünyasının efsane ismi Kenan Doğulu, sıcak yaz günlerinin devam ettiği güney şehirlerinde geniş repertuarıyla unutulmaz anlara imza attı. Bu sene kariyerinin 30. yılını kutlayan yıldız, nesillerdir dillerden düşmeyen parçalarını kendine hayran bırakan enerjisi ve dinamik sahne performansıyla taçlandırdı.

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