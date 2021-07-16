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Güney Kurtalan Ekspresi'nin masalsı yolculuğu demir ağların 'son durağı' Siirt'ten yeniden başladı

Cumhuriyetin kuruluşundan 21 yıl sonra başladığı seferlerini 76 yıldır aralıksız sürdüren Güney Kurtalan Ekspresi, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl mart ayında ara verilen seferlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Güney Kurtalan Ekspresi'nin masalsı yolculuğu demir ağların 'son durağı' Siirt'ten yeniden başladı

Türkiye'nin önemli demir yolu ulaşım araçlarından biri olan Güney Kurtalan Ekspresi, geçen yıl mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından masalsı yolculuğa kaldığı yerden devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan ve cumhuriyetin kuruluşundan 21 yıl sonra başladığı seferlerini 76 yıldır aralıksız sürdüren Güney Kurtalan Ekspresi, salgın tedbirleri nedeniyle geçen yıl mart ayında ara verilen seferlerine büyük bir ilgiyle yeniden başladı.

23 saat süren 1212 kilometrelik Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Batman güzergahında 70'i aşkın duraktan geçen Güney Kurtalan Ekspresi, yolcularına her noktada farklı bir görsel şölen sunuyor.

Merhum Sanatçı Barış Manço'nun da esinlenerek 1972 yılında kurduğu müzik grubuna adını verdiği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş'nin Güney Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk, Ankara'dan başlayıp Kurtalan'da son buluyor.

Seferler pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 09.10'da Kovid tedbirleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

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