GÜNEŞ İlk Kez Volkswagen Arena'da!

Kariyerine hızlı adımlarla giriş yapan genç yetenek Güneş, 2022 yılında çıkardığı ilk albümü Atlantis ile dünya çapında binlerce hayran kitlesine ulaştı. Bir sene içerisinde ise dinlenme rekorları kıran genç yetenek, her geçen gün kendini bir adım öteye taşımaya devam ediyor. Tüm sene boyunca 7’den 70’e herkesin diline pelesenk olan şarkıları ve başarılarıyla gündemde olan sanatçı, M.O.B Entertainment öncülüğü ile 12 Mart 2023 tarihinde ilk kez Volkswagen Arena’da sahne alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yeni Albümün Şarkıları ilk defa Volkswagen Arena’da!

Geçtiğimiz Mart ayında Atlantis isimli ilk albümünü çıkaran genç yetenek, yeni albümünün yanı sıra şarkılarını da birbirinden özel etkinlikler ile dinleyicisine sunmayı başarmıştı. R&B-Pop tınılarını albümüne taşıyan Güneş, yeni albümünün ilk şarkılarını da 12 Mart tarihinde Volkswagen Arena’da seslendirecek.

Gümüş, Altın, Plantin Bilet bu konserde! Dinleyicileri Özel bir Deneyim Bekliyor!

Dinleyicilere farklı bir deneyim sunan konserin satış biletleri ise “Gümüş”,”Altın” ya da “Platin” olmak üzere ayrışıyor. Detaylar ise www.turkishflava.io adresinde…

Gümüş bilet satın alan kişiler; konser alanına erken giriş (30dk), süper fan bloğuna giriş, VIP bilet girişi ve imzalı tur posteri almaya hak kazanıyor. (449 TL)

Altın bilet satın alan kişiler; konser alanına erken giriş (30dk), süper fan bloğuna giriş, VIP bilet girişi ve imzalı merch (t-shirt) almaya hak kazanıyor. (700 TL)

Platin bilet satın alan kişler; konser alanına erken giriş (30dk), süper fan bloğuna giriş, soundcheck kontrolüne giriş hakkı, VIP bilet girişi ve imzalı merch (sweatshirt) almaya hak kazanıyor. (1999 TL)