Gülten Akın şiirleri TÜYAP Kitap Fuarı'na konuk oldu

30 Ekim 2023 Pazartesi günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Interexpo Salonu’nda İstanbul Şiirle Buluşuyor başlığı altında düzenlenen gösteri seyircinin büyük beğenisini kazandı.

Gülten Akın’ın Şiir Dünyasının Kapıları Seyirci İçin Açıldı

Bir yönetmen ve oyuncular eşliğinde, dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla birlikte sahne imkânları kullanılarak, seyirci; Gülten Akın’ın şiir evreninin içerisinde oluşturulan bir mekânda etkinliğin konuğu oldu.

40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen imza günü, söyleşi vb. etkinliklerin içinde ön plana çıkan “Ben Nergisten Sorumluydum”, seyircisine tiyatronun imkânlarını kullanarak Gülten Akın’ın şiir dünyasının kapılarını açtı.

Gülten Akın’ın yazdığı şiirlerin evreninde, Emre Koyuncuoğlu’nun uyarlayıp yönettiği etkinlikte Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş, Elvan Boran rol aldı.

Sahne-kostüm tasarımını Ahsen Nur Yaman’ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, canlı müziğini Aydın Yıldız, Altuğ Kutluğ’un yaptığı etkinlikte Göksel Arslan ve Asrın Gurur Kuyucak asistan olarak görev aldı.