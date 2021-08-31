Gülşen ‘in İstanbul Çıkartması

Beşiktaş Meydanı'nın hınca hınç dolu olduğu gecede sanatçı 10. yıl marşı ile sahnede yerini aldı. 2 saat süren konserde Atatürk’e olan özlemini ve minnettini anlatırken duygusal anlar yaşayan sanatçı; 'bazı zaferler sonsuza kadar kutlanır. Tıpkı bizim zaferimiz gibi. Bu yurdu, bu bayrağı bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarına sonsuz müteşekkirim. İlelebet izindeyiz Ata’m' konuşması yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ın, yanan ormanların anısına Gülşen adına dikilen fidanların plaketini vermesiyle iki saatlik konser sona erdi.