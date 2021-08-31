Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın bursa
ABD Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı
ABD Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Abu Dabi...
Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy vefat etti
Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy vefat...
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, adayların yüzde 85,80'i programlara yerleşti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, adayların...

Gülşen ‘in İstanbul Çıkartması

Gülşen, Beşiktaş Belediyesi'nin Revival konserleri kapsamında 30 Ağustos Akşamı Zafer Bayramı kutlamalarında sahne aldı.

Gülşen ‘in İstanbul Çıkartması

Beşiktaş Meydanı'nın hınca hınç dolu olduğu gecede sanatçı 10. yıl marşı ile sahnede yerini aldı. 2 saat süren konserde Atatürk’e olan özlemini ve minnettini anlatırken duygusal anlar yaşayan sanatçı; 'bazı zaferler sonsuza kadar kutlanır. Tıpkı bizim zaferimiz gibi. Bu yurdu, bu bayrağı bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarına sonsuz müteşekkirim. İlelebet izindeyiz Ata’m' konuşması yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ın, yanan ormanların anısına Gülşen adına dikilen fidanların plaketini vermesiyle iki saatlik konser sona erdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.