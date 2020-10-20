Gülşen'den sonra ilk defa erkek olarak pijamaları ile objektifin karşısına geçti Türk pop müziğinin taze isimlerinden Berru Tural Pandemi sonrası yaz başı Dmc etiketiyle yayımladığı Aşk Esiyor ile uzunca bir süre gündemde yer aldıktan sonra, 2021'in ilk aylarında çıkacak yeni single hazırlıklarına hız verdi.

20 Ekim 2020 Salı 16:45