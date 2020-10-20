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Gülşen'den sonra ilk defa erkek olarak pijamaları ile objektifin karşısına geçti

Türk pop müziğinin taze isimlerinden Berru Tural Pandemi sonrası yaz başı Dmc etiketiyle yayımladığı Aşk Esiyor ile uzunca bir süre gündemde yer aldıktan sonra, 2021'in ilk aylarında çıkacak yeni single hazırlıklarına hız verdi.

Gülşen'den sonra ilk defa erkek olarak pijamaları ile objektifin karşısına geçti

Türk pop müziğinin taze isimlerinden Berru Tural Pandemi sonrası yaz başı Dmc etiketiyle yayımladığı Aşk Esiyor ile uzunca bir süre gündemde yer aldıktan sonra, 2021'in ilk aylarında çıkacak yeni single hazırlıklarına hız verdi. 

‘Final’, ‘İntikam’, ‘Aşk Engel Tanır mı’, ‘Hiç İyi Değilim’ şarkılarıyla pop alemine renkli ve kalıcı izler bırakmayı hedefleyen Berru Tural, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Gülşen'den sonra pijama giyerek kamera karşısına geçip klip çekmeye hazırlanan Tural, Emre Erdemoğlu'nun 2021 kreasyonundan aldı.

Anahtar Kelimeler:
Berru TuralPandemİTürk Pop MüziğiMüzikDmc
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