Gülşah Yaprakçı'ya tam not!

5 Ocak’ta vizyona giren “Filme Gel” isimli komedi filminin güzel oyuncusu Gülşah Yaprakçı, çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Daha önce, bir çok Tiyatro oyunu, Dizi ve Sinema filmlerinde yer alan ve 2006 yılında Türvak oyunculuk bölümünü 2.likle bitiren güzel oyuncu Gülşah Yaprakçı, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Orçun Kaptan, Aslıhan Karalar ve Deniz Hamzaoğlu gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen güzel oyuncu Gülşah Yaprakçı, filmde sergilediği başarılı oyunculuğuyla, filmin yönetmeni İhsan Taş’tan tam not aldı.

Oyunculuğu çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Gülşah Yaprakçı, sözlerini şöyle sürdürdü “Daha önce bir çok Tiyatro oyununda, Dizilerde ve Sinema filmlerinde bir çok duayen sanatçılarla çalışıp, onlardan çok şey öğrendim. En büyük arzum, kaliteli projelerde yer alarak, sektörde kalıcı bir yer edinmek ve günün birinde gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından ödüller alarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.