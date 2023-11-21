Güliz Ayla'nın yeni teklisi dance pop hiti: 'hücumdayım'
Çok çeşitli ortaklıklarla farklı müzikal stillerde şarkılar sunan Ayla, Hücumdayım’ın hem sözlerini yazdı hem de An’danın remiksi ile yeni teklisinin de düzenlemesini yapan Erk Emindayı ile ortaklık yaptı.
Hücumdayım için Güliz Ayla düşüncülerini şöyle açıkladı: ‘Duygularını gizlemeyi sevmeyen biriyim. Hatta gizleyemeyen, elinde olmadan belli eden. Hücumdayım sevdiğine en net şekilde kendini ifade eden, doğrudan konuşan birinin şarkısı. İstediğini kapılara dayanıp alan, bunun için ödemesi gereken bedelleri ödemekten korkmayan cesurların şarkısı.’
Keskin elektronik ritimler ve nefis armonilerle inşa edilmiş ışıl ışıl bir yeni dönem dance pop parçası Hücumdayım. Şarkının video klibi Balıkesir Manyas’ta 3 günde gece gündüz uzun saatler harcayarak Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekti. Video klipte farklı kadın figürlerini sergileyen Güliz Ayla, bir yolculuğun yoldaki hikayesini doğal görüntüler eşliğinde anlatıyor.
Söz: Güliz Ayla
Müzik: Güliz Ayla&Erk Emindayı
Prodüktör: Erk Emindayı
Vokal kayıt: No:26 Music Studios/ Çağlar Kocatepe
Vokal Koçu: Fatih Ertür
Mix&Mastering: Erk Emindayı
Gözümü alamıyorum, uykusuzum günlerdir
Yılın en iyi zamanı bu, mevsimindeyiz belli
Nasıl gidiyor sahi, denemeye değer dimi
Yılın en iyi ikisili bu, falların var bildiği
Sarsam, koluma dolansan
Sıksam, sarılıp boğsam
Koynumda olmana doymam
TAM SAHA HÜCUMDAYIM
Sarsam, sarsam, sarsam
Sıksam, kollarıma alsam
Koynumda olmana doymam
TAM SAHA HÜCUMDAYIM
Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım
Kopsun yaygara, hükmüm sense ben müptelayım
Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım
Hükmüm sense ben, TAM SAHA HÜCUMDAYIM
Nasıl güzel her şey, film gibiyiz adeta
Bütün kimyam değişti, kalbim düz koşuda
Aman ben susayım, gelmek istemem nazara
Yılın en iyi kombinesi bu, aşk tatil sağlık para
Sarsam, sarsam, sarsam
Sıksam, kollarıma alsam
Koynumda olmana doymam
TAM SAHA HÜCUMDAYIM
Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım
Kopsun yaygara, hükmüm sense ben müptelayım
Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım
Hükmüm sense ben, TAM SAHA HÜCUMDAYIM
Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım
Kopsun yaygara, hükmüm sense ben müptelayım
Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım
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