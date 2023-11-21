Güliz Ayla'nın yeni teklisi dance pop hiti: 'hücumdayım'

Çok çeşitli ortaklıklarla farklı müzikal stillerde şarkılar sunan Ayla, Hücumdayım’ın hem sözlerini yazdı hem de An’danın remiksi ile yeni teklisinin de düzenlemesini yapan Erk Emindayı ile ortaklık yaptı.

Hücumdayım için Güliz Ayla düşüncülerini şöyle açıkladı: ‘Duygularını gizlemeyi sevmeyen biriyim. Hatta gizleyemeyen, elinde olmadan belli eden. Hücumdayım sevdiğine en net şekilde kendini ifade eden, doğrudan konuşan birinin şarkısı. İstediğini kapılara dayanıp alan, bunun için ödemesi gereken bedelleri ödemekten korkmayan cesurların şarkısı.’

Keskin elektronik ritimler ve nefis armonilerle inşa edilmiş ışıl ışıl bir yeni dönem dance pop parçası Hücumdayım. Şarkının video klibi Balıkesir Manyas’ta 3 günde gece gündüz uzun saatler harcayarak Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekti. Video klipte farklı kadın figürlerini sergileyen Güliz Ayla, bir yolculuğun yoldaki hikayesini doğal görüntüler eşliğinde anlatıyor.

Söz: Güliz Ayla

Müzik: Güliz Ayla&Erk Emindayı

Prodüktör: Erk Emindayı

Vokal kayıt: No:26 Music Studios/ Çağlar Kocatepe

Vokal Koçu: Fatih Ertür

Mix&Mastering: Erk Emindayı

Gözümü alamıyorum, uykusuzum günlerdir

Yılın en iyi zamanı bu, mevsimindeyiz belli

Nasıl gidiyor sahi, denemeye değer dimi

Yılın en iyi ikisili bu, falların var bildiği

Sarsam, koluma dolansan

Sıksam, sarılıp boğsam

Koynumda olmana doymam

TAM SAHA HÜCUMDAYIM

Sarsam, sarsam, sarsam

Sıksam, kollarıma alsam

Koynumda olmana doymam

TAM SAHA HÜCUMDAYIM

Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım

Kopsun yaygara, hükmüm sense ben müptelayım

Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım

Hükmüm sense ben, TAM SAHA HÜCUMDAYIM

Nasıl güzel her şey, film gibiyiz adeta

Bütün kimyam değişti, kalbim düz koşuda

Aman ben susayım, gelmek istemem nazara

Yılın en iyi kombinesi bu, aşk tatil sağlık para

Sarsam, sarsam, sarsam

Sıksam, kollarıma alsam

Koynumda olmana doymam

TAM SAHA HÜCUMDAYIM

Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım

Kopsun yaygara, hükmüm sense ben müptelayım

Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım

Hükmüm sense ben, TAM SAHA HÜCUMDAYIM

Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım

Kopsun yaygara, hükmüm sense ben müptelayım

Soygun başlıyor, pek yakında kapındayım