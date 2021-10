GÜLGÖKÇE KORKMAZ' IN YENİ ALBÜMÜ NAZAR ÇIKTI

Müzik dünyasının içinde bulunduğu kaos ve farklı müzik türlerinin rabet görmesine rağmen hafif batı müziği ve iyi müzik anlayışından ödün vermek istemeyen KORKMAZ , müzik kariyerinde risk alıp kendine has tarzı ve yorumcu kişiliğiyle farklı bir kitle oluşturmayı basarmıştır. " Müzik Dünyasına girdiğinden beri çok fazla nazara geldiğini ifade eden Gülgökçe, " Umarım Nazar şarkım bana uğurlu gelir . Çok içime sinen bir şarkı oldu . Klip ve aranje konusunda çok yeni genç bir kadroyla çalıştım . İşini severek yapan insanlara saygı duyuyorum. " şeklinde konuştu . Nazar video klibi çok trend efek ve renklerle çekilmesine rağmen sevgili Gülgökçe ' nin güzelliği izleyenlerin dikkatini üzerine topluyor . Sahne ve konser çalışması için çok fazla acele etmediğini, bu konuda seçici ve profesyonel davrandığını ifade ediyor . Müzik kariyerini şekillendirme aşamasında doğru projeler , doğru kişi ve organizasyonlarla çalışmanın bir sanatçıya uzun vadede kazanç sağlayacağını, prestijin ve " doğru anılmanın" çok önemli olduğunu vurgulayan on parmağında on marifet olan sevgili Gülgökçe Korkmaz ' a başarılarının devamını diliyor ve tebrik ediyoruz.