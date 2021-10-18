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GÜLGÖKÇE KORKMAZ' IN YENİ ALBÜMÜ NAZAR ÇIKTI

" Var Ya Da Yok " şarkısı ile müzik dünyasında var olan sevilen isimlerden Gülgökçe Korkmaz ' ın üçünü tekli çalışması " Nazar" bütün dijital platformlarda yerini aldı. Güncel soundlardan biri olan Nazar , şarkı sözleri ve Gülgökçe ' nin yorumu ile akıllarda yer edecek gibi gözüküyor.

GÜLGÖKÇE KORKMAZ' IN YENİ ALBÜMÜ NAZAR ÇIKTI

Müzik dünyasının içinde bulunduğu kaos ve farklı müzik türlerinin rabet görmesine rağmen  hafif batı müziği ve iyi müzik anlayışından ödün vermek istemeyen KORKMAZ  ,  müzik kariyerinde risk alıp kendine has tarzı ve yorumcu kişiliğiyle farklı bir kitle oluşturmayı basarmıştır.  " Müzik Dünyasına girdiğinden beri çok fazla nazara geldiğini ifade eden Gülgökçe,  " Umarım Nazar şarkım bana uğurlu gelir . Çok içime sinen bir şarkı oldu . Klip ve aranje konusunda çok yeni genç bir kadroyla çalıştım   . İşini severek yapan insanlara saygı duyuyorum.  " şeklinde konuştu .  Nazar video klibi  çok trend efek ve renklerle  çekilmesine rağmen sevgili Gülgökçe ' nin güzelliği  izleyenlerin dikkatini üzerine topluyor . Sahne ve konser çalışması için çok fazla acele etmediğini,  bu konuda seçici ve profesyonel davrandığını ifade ediyor . Müzik kariyerini şekillendirme aşamasında doğru projeler , doğru kişi ve organizasyonlarla çalışmanın  bir sanatçıya uzun vadede kazanç sağlayacağını,  prestijin ve " doğru anılmanın" çok önemli olduğunu vurgulayan on parmağında on marifet olan sevgili Gülgökçe Korkmaz ' a başarılarının devamını diliyor ve tebrik ediyoruz. 

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