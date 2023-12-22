Güldür Güldür Show Orhan Boran İçin Sahneye Çıktı

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ cumartesi akşamları yeni bölümleriyle Show TV’de ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta Beşiktaş Kültür Merkezi’nde seyircilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen ‘Güldür Güldür Show’ özel bir skeç hazırladı.