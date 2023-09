Güldür Güldür Show Ekibi, ABD ve Kanada Turnesinde 15.000 Üzerinde Seyirciye Kahkaha Tufanı Estirdi

BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show', ABD ve Kanada turnesini başarıyla tamamladı. 14 gün boyunca 2 ülke ve 4 şehirde toplamda 6 oyun sahneleyen ekip, 15.000'den fazla seyirciye ulaştı. ABD ve Kanada'da kahkahaların yükseldiği bu turne, Güldür Güldür Show ekibinin büyük bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle karşılandı.

AMERİKA TURNESİ BİTTİ, 11.SEZON TÜM COŞKUSUYLA BAŞLIYOR!

Türkiye’de olağanüstü bir başarı gerçekleştirerek televizyonda ara vermeden 11.yılına başlayan Güldür Güldür Show’un Amerika turnesi de tıpkı Beşiktaş Kültür Merkezi’ndeki gösterileri gibi kapalı gişe oynadı. Washington DC, New York City, New Jersey ve Toronto’da gerçekleştirilen gösterilerde seyirciler saatler öncesinden mekanlarda kuyruklar oluşturdu. Fenomen karakterler ve bol kahkahalı skeçler ABD ve Kanada’da yaşayan ‘Güldür Güldür Show’ hayranlarıyla buluştu. Yoğun bir turne programı yaşayan oyuncular ve ekip her oyun sonrasında dakikalarca ayakta alkışlanırken, oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen hayranları mekanlardan saatlerce ayrılmadı. Keyifli geçen turnenin ardından Türkiye’ye dönen ekip 11.sezonun hazırlıklarına ara vermeden başladı.