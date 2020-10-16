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Gülce’den aşka inanan bir kadının gücünü notalara ve mısralara döken yepyeni bir şarkı: Zaman

O Ses Türkiye 2019’da finale yükselmesinin ardından yayınladığı ‘Sana Bir Şey Olmasın’ ve ‘Kırmızı’ şarkılarıyla müziğini milyonlarla paylaşan Gülce, aşka dair özel bir şarkı ‘Zaman’ ile yolculuğuna devam ediyor.

Gülce’den aşka inanan bir kadının gücünü notalara ve mısralara döken yepyeni bir şarkı: Zaman

Gülce: “Benim için ‘Zaman’ gücü temsil ediyor. ‘Kırmızı’ gibi bu şarkı da çok dişi geliyor bana; kadının gücünü, aşka inancını anlatıyor. ‘Kırmızı’yı yayınlamamızın ardından çok zaman geçmeden ‘Zaman’ için çalışmaya başlamak, stüdyoya girip kayıt sürecine geçmek, özellikle pandemi sürecinde beni çok olumlu etkiledi. Böyle zamanlarda üretmeye devam etmek, motivasyon anlamında oldukça pozitif bir etki yaratıyor.”

‘Zaman’ın söz ve bestesi ‘Kırmızı’da olduğu gibi Ayselin Arslan (Medusa)’ya ait. İncelikli prodüktörlüğünü Alper Atakan’ın üstlendiği şarkının klibi ise Onur Işık Cantürk yönetmenliğinde çekildi.

Gülce: “Alper Atakan ile çalışmak çok keyifliydi. Aramızda şarkıya dair çok kısa sürede güzel bir uyum oluştu ve bu harmoni çalışma sürecine yansıdı. ‘Zaman’ı ilk duyduğumda bu şarkının nasıl olması gerektiğine dair aklımdan geçen her şey sonuca yansıdı. Onur Işık Cantürk’ün kamerası klip için harika kareler yarattı ve aşk için yaşayan bir kadını görselleştirdi.”

Anahtar Kelimeler:
GülceZamanMüzik
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