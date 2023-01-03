GÜLBEN ERGEN VE DEVRİM EKİZ'İN SAHNE KARDEŞLİĞİ

“Kader” isimli şarkısıyla müzik dünyasında kulvarında hızlı çıkışını devam ettiren usta müzik adamı Devrim Ekiz, 2023 yılı ile hedeflerini de büyüttü. Yeni projeler için hazırlık yaptığını dile getiren Devrim Ekiz, orkestra şefliğini yaptığı Gülben Ergen desteğiyle de gözünü zirveye dikti. Yılbaşı akşamı Gülben Ergen ile sahnede olan Devrim Ekiz, yine ünlü sanatçının sahnesini paylaşmasıyla onurlandı. Gülben Ergen yeni tanıyorsunuz ama 2023 yılına damga vuracak diyerek anons ettiği Devrim Ekiz, güzel şarkıcının sözlerinin hakkını mikrofonu eline alınca verdi. 20 yılı aşkın süredir Gülben Ergen ile sahnede olan Devrim Ekiz “Bizimki sahne kardeşliği, aynı anadan, babadan olma kardeş Gülben hanımın bana yaptığını yapmaz, bende elimden gelen hiçbir şeyi esirgemem, başarıyı da bu kardeşlik bağı getiriyor” dedi.