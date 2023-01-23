Son Dakika

GÜÇLÜ İZLERİN MİSAFİR EDİLİĞİ SERGİ BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Usta Desenler Sergisi, 21-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Katman Art Event ev sahipliğinde ziyaret edilebilecek. Sergi kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi eğitim üslubu ile geçmişten günümüze kadar uzanan usta-çırak ilişkisine atıfta bulunulurken; bu ilişkinin taşıdığı güçlü izler misafir ediliyor.

KÜLTÜR-SANAT 23.01.2023, 16:25
GÜÇLÜ İZLERİN MİSAFİR EDİLİĞİ SERGİ BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi kuruluş adı ile Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane, Osman Hamdi Bey tarafından Osmanlı imparatorluğu zamanında kurulan Türkiye’deki ilk sanat kurumu olmak ile birlikte günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak eğitim vermeye devam ediyor ve kuşaklar arası bir köprü niteliği taşıyor. Osman Hamdi Bey’in Paris Güzel Sanatlar Okulundan taşımış olduğu; zamanının yenilikçi ve batılı üslubunu geleneksel Türk Sanatı ile harmanladığı ekolün, günümüze kadar uzanan yolculuğunda taşıdığı izlere şahitlik edilebilecek sergi; kuşaklar boyu ustaların becerisine tinsel ruhu ekleyen ve yeni bir bakış kazandıran öğrencilerin ustalığa uzanmış yollarında kesişiyor. Salvatore Valeri ve Warnia- Zarzecki ile ilk adımları atılan atölye eğitimi, içerisindeki usta- çırak ilişkisi, ustanın kontrolünde bir bütünlük içerisinde üretim yapan öğrencilerin bireysel ve kolektif olarak güçlü üretimleri ortaya çıkartmalarını sağlıyordu. Atölye eğitimi içerisinde bütünlük haliyle sağlanan üretim günlerinde öğrencilerin bir kısmı boya hazırlarken, diğerleri desen çizer ya da bir diğeri teknik işleri yapardı. Uzun yıllar içerisinde ustalaşan bir başka öğrenci ise resimlerin sonuçlanmasında ustasıyla birlikte çalışırdı.

Atölye süresince öğrenilen akımların, dönemlerin genel özellikleri dışında, bir sanatçının oluşturduğu yeni dünyanın kendisinden sonra gelen birçok önemli ressam tarafından takip edilmesi usta-çırak ilişkisini zenginleştirmekte büyük rol oynamaktadır. Atölye eğitimi içerisinde usta ve öğrenci daima diyalog halindedir. Tıpkı batıda aldığı eğitim sonrasında doğu etkilerini seyredebileceğimiz Şeker Ahmet’in eserlerinde görüldüğü gibi. Nesilden nesile aktarılan bu nadide bilgiler ışığında öğrenim gören çırakların ustalığa uzanan yolu, günümüze kadar çeşitli dinamikler ile köklenmiş ve birbirinden değerli sanatçıların yetişmesini sağlamıştır.

1980’li yılların başında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin, Üniversite’ye dönüşümü sırasında yeşeren gruplanmalarda deneysel sanata alan açan; bu duruma paralel olarak akademi eğitimine çağdaş bir tutum ile sıkı sıkıya bağlanan öğretilerinin günümüze etkisi, sergide yer alan sanatçılar sayesinde gelecek nesillere aktarılan bir bilgi olarak sunulmaya devam etmektedir. Usta Desenler Sergisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu’dan Ömer Adil’e' İbrahim Çallı’dan Hüseyin Avni Lifij’e ve dahası birçok kıymetli sanatçıdan gelen öğretiler ile yolları kesişen Türkiye’nin çağdaş düzlemde en önemli sanatçılarını buluşturuyor. Kuşaklararası gelen bilgi ışığında her bir sanatçı kendi sanat pratiğini işlerken, farklı üretim alanlarından zengin bir seçki sunuyor ve görülme fırsatı sağlıyor. Her bir eserin imzaya dönüştüğü sergide; A. Cem Şahin, Buket Güreli, Caner Karavit, Cemil Cahit Yavuz, Ekin Akalın Kurucu, Emre Zeytinoğlu, Günal Salt, Hakan Gürsoytrak, Halil Yavuz Ertürk, Huri Kiriş, Melihat Tüzün, Memet Güreli, Murat İrtem, Oğuz Haşlakoğlu, Selçuk Fergökçe, Taner Güven, Temür Köran, Veysel Kurucu, Yalçın Karayağız, Yonca Saraçoğlu, Zeycan Alkış ve Zulal’in eserleri Katman Art Event ev sahipliğinde ziyaret edilebilecek.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Ocak 2023
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:16
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Bandırmaspor 19 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Ö.K Yeni Malatya 20 16
17. Altınordu 20 16
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6