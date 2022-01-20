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Grup Abdal yarın Torium Sahne’de

Grup Abdal yarın Torium Sahne’de

Halk müziğine kattıkları kendilerine has yorumları ile büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Grup Abdal'ın canlı performansına şahit olmak isteyenler yarın İstanbul Torium Sahne’de buluşuyor.

Her biri kendi enstrümanında uzmanlaşmış ve halk müziğine gönülden sevdalanmış sanatçılardan oluşan gurpta, Vokal ve Gitar’da Kerem KEKEÇ, Vokal-Gitar-Charango’da Ali Ekber KAYIŞ, Vokal-Bas Gitar’da Burcu SARAK ve Santur-Perküsyon’da Özge ÜNKAP yer alıyor.

Grup Abdal yönünü geleneksel halk müziğine çevirmiş kendine has bir tını oluşturmak üzere müzikal yolculuğa başlamış bir topluluk. “Abdal”ı farklı kılan yanları ise yorum ve enstrümanları kullanış biçiminde ortaya çıkıyor. Farklı ensturmanlar ve farklı bir yorumla sosyal medya ile başlayan yolculuklarına konserlerle devam eden Grub Abdal söyledikleri birbirinden güzel türkülerle dinleyicilerini soğuk bir İstanbul akşamında türkü sıcaklığıyla buluşturuyor.

Türk Halk müziğini kendine has yorumlarıyla dinleyicilerini bazen hüzünlendiren bazen de coşturan Grup Abdal, türkülerin ezgilerinde saklı olan duyguları hep birlikte ortaya çıkarabilmek için İstanbullu türkü severleri yarın akşam Beylikdüzü’deki Toruim Sahne’ye bekliyor.

ENGİN ÇAĞLAR / İSTANBUL

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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