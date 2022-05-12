Gramy ödüllü Dianne Reeves, İstanbul'da konser verecek

Sanatçı, 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserde Reeves'e klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici eşlik edecek.

Gregory Porter, Robert Glasper, Lalah Hathaway ve Esperanza Spalding gibi genç nesil caz müzisyenlerle kaydettiği son stüdyo albümü Beautiful Life ile 2015'te "En İyi Caz Vokal Performansı Grammy"sini kazanan Dianne Reeves'in Berklee College of Music ve Juilliard School'dan fahri doktora unvanı da bulunuyor.

Ayrıca konser öncesinde geniş bir yelpazede üretim yapan besteci, piyanist Ercüment Orkut üçlüsüyle izleyicileri karşılayacak.

29. İstanbul Caz Festivali, bu sene de dolu bir programla 25 Haziran-7 Temmuz'da 200'ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

İstanbul'un açık hava mekanlarında 13 gün sürecek festivalde usta isimler sahneye çıkacak.