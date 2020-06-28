“Gramofonların Efendisi” Mehmet Öztekin vefat etti

İSKENDER ÖZSOY

Öztekin’in cenazesi cuma günü Eski Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında babası Ömer ve annesi Sakine Öztekin’in yanında toprağa verildi.

77 yaşında ölen “Gramofoncu Baba”nın cenaze törenine eşi Habibe Hülya Öztekin, oğlu Semih Öztekin, eşi Dilara Öztekin, kızı Didem Köksal, eşi Ferman Köksal’ın yanı sıra Kapalıçarşı’daki iş arkadaşları, dostları ve öğrencilerinden yeni kuşak gramofon tamircisi Mustafa Özkan katıldı.

Evindeki atölyesinde çanta tipi gramofonların makinesini kullanarak yaptığı yeni tasarım gramofonlarla büyük zanaatkâr olarak adını iletişim tarihine yazdıran Öztekin, 60 yıl önce babası ve ustası Ömer Öztekin’den devraldığı ustalık bayrağını bugüne taşıdı.

Bugüne dek binlerce yeni tasarım gramofon üreten, Kapalıçarşı’daki dükkânında hem satış hem de küçük onarım işlerini yapan Mehmet Öztekin aynı zaman taş plak ve gramofon koleksiyoncusuydu.

EŞİNE VE İŞİNE ÂŞIKTI

İtalya ve Almanya’dan Yunanistan’a kadar çeşitli Avrupa ülkelerinde satılan sadece boru ve kasası yeni “Mehmet Usta Gramofonları” Türkiye ve yurt dışında koleksiyonlara girdi.

Onun alın teri ve sevgi katarak ürettiği yeni tasarım gramofonlar müzayedelerde de satılıyor.

Öte yandan “Gramofonların Efendisi” Mehmet Öztekin’in kızı Didem Köksal babasının ölümünün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gramofon tamirciliği onun mesleği olmasının dışında aslında yaşam biçimi ve yaşam kaynağıydı. Hayatta en değer verdiği şey annem ve biz çocuklarıydı. Ama gramofonlar da onun ayrılmaz parçasıydı. Yaptığı, onardığı her gramofon yeni doğan çocuğuydu onun. Hayat verdiği gramofonlarından yükselen her bir nota ve nağme ne kadar çok insanın hayatına dokundu bugüne dek. Hastalığı döneminde bile işini ve işine olan aşkını anmadığı tek bir gün olmadı. Düşünceleriyle, hayata bakış açısıyla, eserleriyle çok büyük izler bırakarak ayrıldı aramızdan.”