Görsel İllüzyonun Ustaları İstanbul’da!

Görsel efektler (VFX) ilk doğduğu zamanlardan itibaren sinema için adeta bir sihir gösterisi, gözleri ve aklı yanıltan bir şölen olmuştur. Sonrasında ise hikâye anlatıcılığının vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya devam eden görsel efektlerin yıllar içinde geldiği nokta akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. EFEKT Görsel Efekt Günleri, Fransa ve Türkiye’de VFX dünyasında çok önemli projelere imza atmış ustaları, önde gelen stüdyoları, meslek örgütleri ve eğitim kurumlarını buluşturuyor. EFEKT, 3 gün boyunca, projelerin yapım aşamaları, VFX’in sektörel analizleri, yapay zekânın bu alanda kullanımı, VFX kadınları, VFX’in Türkiye’de ve Fransa’daki öncü filmleri ile oldukça heyecan verici bir programı sunuyor. Film gösterimleri hariç tüm programlar kayıt sistemiyle ücretsiz olarak gerçekleşecek. Kayıt ve program detayları için www.efekt.ist sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Institut français Türkiye görsel-işitsel işbirliği ataşesi Florent SIGNIFREDI: "Bu etkinlik, perdenin arkasında ne olduğunu, bir filmin nasıl yapıldığını keşfetmek için eşsiz bir fırsat. VFX artık film yapmak için önemli bir faktör ve umarım bu etkinlik yarının VFX sanatçılarına ilham verebilir" diye konuştu.

BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı ve İstanbul Sinema Müzesi Akademik Danışmanı Dr. Nazlı Eda Noyan da, "Animasyon ve VFX'in sanatının verdiği keyfin sınırı yok. Sihir gibi görünse de, VFX aslında yaratıcılık, teknoloji, merak ve hikâye anlatma sevgisinin ve bunların yanı sıra büyük bir emek ve ekip çalışmasının birleşimi. Gelin, bu sihri bizimle birlikte kutlayın!" dedi.

İstanbul Sinema Müzesi Kültür ve Sanat Direktörü Sinem ÇAKIR, ‘‘Yıllardır ulusal ve uluslararası festivallere ve kültür/sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan, sektörün nabzını tutan Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi bir ilke daha imza atıyor. VFX dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, profesyonellerin yanı sıra meraklılarına da eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Program:

24 Kasım Cuma: İSM – ATLAS 1948

11:00: Açılış

11:30: Historical Reconstitution Trimaran VFX – Olivier Emery

13:30: AI and Face Engine by Mac Guff – Rodolphe Chabrier & Mathilde Sonrier

16:00: Creatures of 1000 VOLT: Şahmaran, Yaratılan

18:00: “Arif 216” (Kıvanç Barıönü, 2018) gösterimi

20:30: “Le Regne Animal” (“The Animal Kingdom”) gösterimi

25 Kasım Cumartesi: İSM – ATLAS 1948

11:00: “Eiffel” (Martin Bourboulon, 2021) gösterimi

25 Kasım Cumartesi: BAUIDEA

11:00: Portfolyo paylaşımı

13:00: İmaj post-prodüksiyon sunumu

14:30: Fransa & Türkiye VFX sektörü yuvarlak masa

Animasyonun kadınları – VFX Kadınları

16:00: Üç silahşörler Case Study (Martin Bourboulon, 2023), BUF, Olivier Cawet

18:00: GEAS tarafından Türk VFX sektör tanıtımı, Yann Marchet tarafından Fransız VFX sektör tanıtımı

26 Kasım Pazar: Institut français İstanbul

11:00: “Dilili in Paris” gösterimi (Michel Ocelot, 2018)

14:00: “Annette” (Leos Carax, 2021) gösterimi

18:00: “5.element” (Luc Besson, 1997) gösterimi