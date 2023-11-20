Görsel İllüzyonun Ustaları İstanbul’da!
Görsel efektler (VFX) ilk doğduğu zamanlardan itibaren sinema için adeta bir sihir gösterisi, gözleri ve aklı yanıltan bir şölen olmuştur. Sonrasında ise hikâye anlatıcılığının vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya devam eden görsel efektlerin yıllar içinde geldiği nokta akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. EFEKT Görsel Efekt Günleri, Fransa ve Türkiye’de VFX dünyasında çok önemli projelere imza atmış ustaları, önde gelen stüdyoları, meslek örgütleri ve eğitim kurumlarını buluşturuyor. EFEKT, 3 gün boyunca, projelerin yapım aşamaları, VFX’in sektörel analizleri, yapay zekânın bu alanda kullanımı, VFX kadınları, VFX’in Türkiye’de ve Fransa’daki öncü filmleri ile oldukça heyecan verici bir programı sunuyor. Film gösterimleri hariç tüm programlar kayıt sistemiyle ücretsiz olarak gerçekleşecek. Kayıt ve program detayları için www.efekt.ist sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Institut français Türkiye görsel-işitsel işbirliği ataşesi Florent SIGNIFREDI: "Bu etkinlik, perdenin arkasında ne olduğunu, bir filmin nasıl yapıldığını keşfetmek için eşsiz bir fırsat. VFX artık film yapmak için önemli bir faktör ve umarım bu etkinlik yarının VFX sanatçılarına ilham verebilir" diye konuştu.
BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı ve İstanbul Sinema Müzesi Akademik Danışmanı Dr. Nazlı Eda Noyan da, "Animasyon ve VFX'in sanatının verdiği keyfin sınırı yok. Sihir gibi görünse de, VFX aslında yaratıcılık, teknoloji, merak ve hikâye anlatma sevgisinin ve bunların yanı sıra büyük bir emek ve ekip çalışmasının birleşimi. Gelin, bu sihri bizimle birlikte kutlayın!" dedi.
İstanbul Sinema Müzesi Kültür ve Sanat Direktörü Sinem ÇAKIR, ‘‘Yıllardır ulusal ve uluslararası festivallere ve kültür/sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan, sektörün nabzını tutan Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi bir ilke daha imza atıyor. VFX dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, profesyonellerin yanı sıra meraklılarına da eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.
Program:
24 Kasım Cuma: İSM – ATLAS 1948
11:00: Açılış
11:30: Historical Reconstitution Trimaran VFX – Olivier Emery
13:30: AI and Face Engine by Mac Guff – Rodolphe Chabrier & Mathilde Sonrier
16:00: Creatures of 1000 VOLT: Şahmaran, Yaratılan
18:00: “Arif 216” (Kıvanç Barıönü, 2018) gösterimi
20:30: “Le Regne Animal” (“The Animal Kingdom”) gösterimi
25 Kasım Cumartesi: İSM – ATLAS 1948
11:00: “Eiffel” (Martin Bourboulon, 2021) gösterimi
25 Kasım Cumartesi: BAUIDEA
11:00: Portfolyo paylaşımı
13:00: İmaj post-prodüksiyon sunumu
14:30: Fransa & Türkiye VFX sektörü yuvarlak masa
Animasyonun kadınları – VFX Kadınları
16:00: Üç silahşörler Case Study (Martin Bourboulon, 2023), BUF, Olivier Cawet
18:00: GEAS tarafından Türk VFX sektör tanıtımı, Yann Marchet tarafından Fransız VFX sektör tanıtımı
26 Kasım Pazar: Institut français İstanbul
11:00: “Dilili in Paris” gösterimi (Michel Ocelot, 2018)
14:00: “Annette” (Leos Carax, 2021) gösterimi
18:00: “5.element” (Luc Besson, 1997) gösterimi