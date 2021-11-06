Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona Hakan Aysev 2020YKS ek yerleştirme kılavuzu
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin...
Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık
Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın...
Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak
Özdemir Bayraktar adına 2 bin...
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 510 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 510...

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Kapadokya'da her yıl yüzbinlerce ziyaretçinin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi içinde yer alan kayadan oyma kilise, manastır ve şapeller tarihi dokusu ve asırlara meydan okuyan freskleriyle turistleri cezbediyor.

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki alanda bulunan çok sayıdaki dini yapıdan Karanlık, El Nazar, Tokalı, Elmalı kiliseleri ile Azize Barbara, Aziz Basil şapelleri, başlıca ziyaret edilenler arasında yer alıyor. İlk dönemlerde daha sade çizimlerle süslenen kilise, şapel ve manastırlarda, üçüncü yüzyılda Roma İmparatoru 1. Konstantin'in Hıristiyanlığı kabul etmesinin ardından duvar ve tavanlara resmedilen freskler aradan geçen asırlara rağmen orijinalliğini koruyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler arasında, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 10 turizm merkezi arasında yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'nde bulunan kilise ve şapellerde yer alan orijinal fresklerdeki "Doğum", "Vaftiz", "Kudüs'e giriş", "Beytüllahim'e yolculuk", "Üç müneccimin tapınması", "Lazarus'un diriltilmesi", "Son akşam yemeği", "İsa çarmıhta" ve "İbrahim peygamberin misafirperverliği" tasvirleri, turistlerin ilgisini çekiyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.