Google’dan Hulusi Kentmen’e özel doodle

Yeşilçam'da "Ah Nerede", "Hababam Taburu", "Sev Kardeşim", "Güllü" ve "Sosyete Şakir" adlı yapımlarında aralarında bulunduğu 500'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Hulusi Kentmen, Google arama motoru tarafından ölümünden 29 yıl sonra hazırlanan özel bir doodle ile anıldı.