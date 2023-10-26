Google Arts & Culture: “Türkiye’nin Hazineleri” dijital koleksiyonu tüm dünyanın erişimine açıldı

Kurulduğu 2006 senesinden beri Türkiye’ye dijital dönüşüm ile ekonomik, kültürel ve sosyal alanda katkı sağlamak için çalışmalar yürüten Google Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda bin yıllara dayanan mutfak ve kültür mirasından seçkiler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından sağlanan içeriklerle beraber, Google Arts & Culture platformunda dijitale açıldı. Google Arts & Culture: “Türkiye’nin Hazineleri” dijital koleksiyonu, uzmanların iş birliğiyle hazırlanmış 70’den fazla hikayeye, yazılı ve görsel içeriklere, 10 videodan oluşan belgesel serisine ve Türkiye’de ilk kez kaydedilen 17 yeni “Street View” çekimine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin tarihi eser, ören yeri, sanat ve el sanatları, yemek kültürü gibi hem çok bilinen hem de gizli kalmış pek çok değerini ön plana çıkaran koleksiyona pek çok uzman ve müze müdürü de katkıda bulunurken, platform dünyaca ünlü tarihçi ve belgesel yapımcısı Bettany Hughes’in 10 videodan oluşan belgesel serisine de ev sahipliği yapıyor.

“Türkiye’nin Hazineleri”, Google Arts & Culture platformunda keşfedilmeye hazır

Sanat ve kültürü korumayı; erişilebilir ve keşfedilebilir kılmayı misyon edinen, eğitim ve tanıtım amaçlı bir Google platformu olan Google Arts & Culture, dünyanın farklı köşelerinde 80’den fazla ülkede kültür çalışmaları yürüterek 3 binden fazla kurumla iş birliği yapıyor. Şimdi de Google Türkiye ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sağladığı içerikler dijital olarak dünyaya açılıyor. Antik kentlerden mozaiklere, deniz ürünleri ziyafetinden benzersiz tatlara kadar pek çok farklı alanda seçki “Türkiye’nin Hazineleri” başlığıyla Google Arts & Culture platformu ve ücretsiz mobil uygulaması üzerinden tüm dünyada keşfedilmeye hazır.

Bettany Hughes imzalı Türkiye Kültür Varlıkları Belgesel serisi

İngiliz tarihçi, yazar ve belgesel yayıncısı Bettany Hughes tarafından oluşturulan 10 videodan oluşan belgesel serisi de dijital koleksiyonun içerisinde yer alıyor. Aralarında İlber Ortaylı, Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Zeynep İnankur, Fatma Acun, Sevan Bıçakçı, Refika Birgül gibi tarihçi ve uzmanların da yer aldığı belgesel serisi, İngilizce ve Türkçe altyazılarla dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla buluşuyor.. Seride yer alan filmlerin isimleri şöyle: Osman Hamdi Bey, Ölümden Sonra Hayat, Mevlana ve Mirası, Troya ve Efsaneleri, Bir İnanç Merkezi Olarak: Efes, Mozaikler, Osmanlı Çini ve Halı Sanatı, Cumhuriyet ve Atatürk, Antik Çağlardan Günümüze Mücevher ve Yenikapı Batıkları.

Türkiye’nin yemek kültüründen seçkiler de koleksiyonun bir parçası

Türkiye’nin zengin mutfak kültüründen oluşan seçkiler de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sağladığı içeriklerle Google Arts & Culture platformunda yer alıyor. Geleneksel Türk kahvaltısından lezzetli dolmalara, çay ve Türk kahvesi kültüründen çorbalara, zeytinyağlılardan on dakikalık mezelere kadar farklı yazılı ve görsel içerikler platformda hem Türkçe hem de İngilizce olarak dünya genelinde kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Dijital olarak gezilebilen ören yerleri ve müzelerin sayısı arttı

Kültür mirasının dijitalleşmesine katkı sağlamak için dijital olarak gezilebilen müze ve ören yerlerinin sayısı artırıldı. Google Street View teknolojisi ile çekimleri yapılan tarihi ve kültürel lokasyonların Google Arts & Culture platformuna entegrasyonu tamamlandı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Galata Kulesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Nemrut Ören Yeri, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Efes Müzesi, Göbeklitepe, Troya Müzesi, Ani, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Antalya Müzesi, Sagalassos, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Göreme Ören Yeri ve Tunceli Müzesi dijital olarak ziyarete açıldı.

Türkiye'nin Hazineleri dijital koleksiyonundaki içeriklere buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin Hazineleri Projesi Genel Tanıtım Videosu, Türkiye’nin Hazineleri Projesi Bettany Hughes Tanıtım Videosu ve Türkiye'nin Hazineleri Cumhuriyet ve Atatürk Tanıtım Videosuna linkten ulaşabilirsi niz.