Gökşin Derin’den yeni tekli: “Düşlerken Seni” Dinleyici kitlesini her geçen gün genişleten Gökşin Derin, bu kez yeni single’ı Düşlerken Seni ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

11 Mart 2021 Perşembe 13:54