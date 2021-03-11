Gökşin Derin’den yeni tekli: “Düşlerken Seni”

Sony Music Türkiye etiketiyle 12 Mart’ta yayınlanacak şarkının sözü ve müziği Gökşin Derin imzası taşırken düzenlemesinde ise Ali Hakan Şen imzası dikkat çekiyor.
Şarkının uzun bir süreçte demlendiğini ve dinleyiciyle buluşmak için doğru zamanı beklediğini söyleyen Gökşin Derin, “Pişmanlıklarım, buhranlarım, yalnızlığım… Düşlerken Seni, birine adanmasından ziyade kendimle ilgili biraz da” diyor.
Gökşin Derin’in yeni teklisi “Düşlerken Seni” 12 Mart’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, klibi de sanatçının youtube kanalında yayında olacak.
YENİGÜN HABER MERKEZİ