Göksel Bakırköy'ü Salladı

Türk pop müziğinin en önemli kadın yorumcu ve şarkı yazarlarından Göksel, Bakırköy Sanatçılar Parkında muhteşem bir ses ve görsel yönü güçlü konsere daha imzasını attı.

Yaz başından beri yoğun bir konser turuna ve şarkılar yayımlamaya ara vermeden devam eden Göksel, Özlem Kaya imzalı özel tasarım pelerinli kırmızı elbisesi ile göz kamaştırdı, nefesleri kesti.



Etkileyici performansıyla unutulmaz anlar yaşatan Göksel, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hazırlanmış repertuvar ve sahne görselleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.



“Atatürk’ün izinde, yüzyıllık cumhuriyet bizim” sözleriyle gençlik marşına başlayan Göksel’e, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoglu'da sahnede eşlik etti.



Baksana Talihe, Sen Orda Yoksun, Aşkın Yalanmış ile güçlü bir şekilde konserine başlayan Göksel, en sevilen eski ve yeni şarkılarını söyledi.