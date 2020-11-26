Gökhan Türkmen yeni albümü 'Romantik' ve çıkış şarkısı 'Derdim' ile dünya listelerinde!

Gökhan Türkmen’in 19 Kasım’da GTR Müzik etiketiyle yayınlanan “Romantik Albüm”ü dijital servislere zirveden giriş yaparken, albümün çıkış parçası “Derdim” Universal Music İngiltere “New Music Friday” çalma listesinde yer aldı.

İngiltere listesinin ardından Universal Music Hollanda ve ABD merkezi de her hafta yeni çıkan şarkıları ve albümleri sosyal medya hesaplarından tanıttığı “New Music Friday” paylaşımlarında sanatçının “Romantik Albümü” ne yer verdi.

Tunç Çakır prodüktörlüğündeki albüm ve çıkış parçası “Derdim”in Murat Joker imzalı kısa film tadında klibi büyük beğeni toplarken Gökhan Türkmen ve GTR Müzik uluslararası platformlardaki başarılarıyla dikkatleri çekiyor.

“Romantik” Albüm

2019 yılından itibaren her ay yayımladığı, milyonların dinlediği şarkılarıyla hayatlara dokunan Gökhan Türkmen yepyeni 4 şarkıyı ekleyerek “Romantik Albümü”nü müzikseverlere sundu. Prodüktörlüğünü Tunç Çakır’ın yaptığı, akustik gitar üstüne kurulu modern ve çok sesli albüm Gökhan Türkmen’in yumuşak sesiyle hayat buldu.

Distorsiyon, akustik gitar, jazz ve rock davulları, ukulele, harmonika, vokal, yaylılar ve brass sectionla birlikte akustik rock ve country tınıları hissettiren “Romantik Albüm”ü, müzikseverleri romantizmin doruklarına çıkaracak bir arşiv niteliği taşıyor. Albümün kapağı Morespace Studio tarafından tasarlandı. Albüm kapak fotoğrafları ünlü fotoğrafçı Hakan Adil tarafından çekildi.