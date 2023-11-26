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Gökhan Türkmen Aralık ayında 13 konserle rekor kırıyor

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Gökhan Türkmen Aralık ayında 13 konserle rekor kırıyor
Gökhan Türkmen hız kesmeden konserlerine devam ediyor.

2023 yılının yurt içi ve yurt dışında en çok konser veren isimlerinden Gökhan Türkmen, son yayını Kiraz Çiçekleri ile listelerde üst sıralarda gezinmeye devam ediyor. Gerçek müzisyenin alanı sahnedir diyen Türkmen, yakın zamanda 15. sanat yılı için hazırladığı şarkıları sevenleri ile paylaşacak. Türkmen, geçtiğimiz günlerde Aralık ayı konserlerini yeni görselleri ile sosyal medya hesabında paylaştı. Post dakikalar içinde Türkmen fanları ve sevenleri tarafından like yağmuruna tutuldu.

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