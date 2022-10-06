GÖKHAN TÜRKMEN 3 AY SONRA YENİDEN PARAF KURUÇEŞME AÇIKHAVA SAHNES’İNDE

Boğazın eşsiz manzarasında, yazın doyasıya eğlenerek yaşanan konserler, etkinlikler ve sahne şovlarının sergilendiği “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri”nde Ağustos ayında sahne alan Gökhan Türkmen 5 Ekim’de yeniden sevenleri ile buluştu.

Biletleri tükenen konserde havanın soğuk olmasına rağmen Gökhan Türkmen; müzisyen arkadaşları ve bazı şarkılarda eşlik eden dansçıları ile hem görsel hem işitsel müthiş bir 3 saat süren unutulmaz bir performansa imza attı.

13 yıla 7 albüm, 2 EP ve 23 single çalışması sığdıran Gökhan Türkmen, Heyecan ve Aşk Lazım ile konserine güçlü bir başlangıç yaptı. Peş peşe hit olmuş şarkılarını söyleyen Türkmen, sıra Mahşer’e geldiğinde dev bir koro eşliğinde şarkıyı söylediler.

Türkmen, geçtiğimiz yaz listelerde “Herkes Yolunda” adlı parçasıyla üst sıralarda yer aldı, müziğini ve düzenlemesini kendi yaptığı ‘Seninle Ben’in klip yönetmenliğini yaptı.

Mahşer’le; dijital listelerin başında yer alan hem de son dönem radyoların en sık çaldığı isimlerden Türkmen, elde ettiği büyük başarıyla beraber tüm yaz boyunca Türkiye birçok şehrinde sevenleriyle buluştuktan sonra sonbahar konserleri içinde hız kesemeden devam ediyor.