Gökhan Özen 3. Konserinde sold out oldu

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar hediye eden, müzisyen, yorumcu, yakışıklı popstar Gökhan Özen 3. kere çıktığı Paraf sahnesinde yine sold out yaparak rekor kırdı. Konser alanını hınca hınç dolduran Özen hayranları, her şarkısına dev bir koro halinde eşlik ettiler.

Özen, üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu.

Müthiş sahne performansının yanında beyaz kuyruklu piyanoda söylediği Duman Gözlüm, Seni Kimler Aldı, Ne Farkeder gibi şarkılarla da romantik rüzgarlar estirdi.

Çoğu şarkısında kendisine eşlik eden 4 kadın dansçısı ile farklı koreografiler sergileyen Özen, sıcak ve sempatik tavırları ile seyircisinden tam not aldı.

Sahnede gitar çaldı / Akustik haller

Kuruçeşme Açıkhava’da rüya gibi bir konser performansı sergileyen Özen, ikinci bölümde sahnenin önünde gitarist arkadasları ile en sevilen slow şarkılarını seyircisi ile beraber akustik halleriyle seslendirdi.

Erken Cumhuriyet kutlaması / 100. yıl mesajı

Sürprizi konser sonuna saklayan Gökhan Özen, Türk bayrağı kapşonlu sweatshirt'unu giyerek geldiği sahnede, Özen "biz Türk bayrağı altinda yasamaktan ve cumhuriyet çocuğu olmaktan çok mutlu ve gururluyuz "dedi.

Elinde Türk bayrağı ile sahneye gelen Gökhan Özen, seyircisini ayağa kaldırarak hep beraber İstiklal Marşını söylediler ..