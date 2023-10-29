Gökhan Özen 3. Konserinde sold out oldu
Özen, üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu.
Müthiş sahne performansının yanında beyaz kuyruklu piyanoda söylediği Duman Gözlüm, Seni Kimler Aldı, Ne Farkeder gibi şarkılarla da romantik rüzgarlar estirdi.
Çoğu şarkısında kendisine eşlik eden 4 kadın dansçısı ile farklı koreografiler sergileyen Özen, sıcak ve sempatik tavırları ile seyircisinden tam not aldı.
Sahnede gitar çaldı / Akustik haller
Erken Cumhuriyet kutlaması / 100. yıl mesajı
Sürprizi konser sonuna saklayan Gökhan Özen, Türk bayrağı kapşonlu sweatshirt'unu giyerek geldiği sahnede, Özen "biz Türk bayrağı altinda yasamaktan ve cumhuriyet çocuğu olmaktan çok mutlu ve gururluyuz "dedi.
Elinde Türk bayrağı ile sahneye gelen Gökhan Özen, seyircisini ayağa kaldırarak hep beraber İstiklal Marşını söylediler ..
Hayranlarının yoğun isteğini kırmayarak sahneye gelen Gokhan ozen, büyük coşkuyla söylediği şarkıyla son noktayı koydu.