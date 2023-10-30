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GÖKÇE herkesi büyüledi!

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GÖKÇE herkesi büyüledi!
Ünlü şarkıcı Gökçe Gazipaşa Atatürk Parkı’nda verdiği konserde enerjisi ve güzelliği ile kendisini izlemeye gelenleri hayran bıraktı.

Popüler müziğin renkli ve üretken isimlerinden Gökçe, 100. Yıl konserinde Gazipaşa Atatürk Parkı’nı dolduran büyük kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Enerjisi ve güzelliği ile kendisini izlemeye gelenleri hayran bırakan Gökçe, 2 saatten fazla sahnede kaldı.
Sevilen şarkılarını binlerce genç ile birlikte söyleyen Gökçe, konseri marşlar eşliğinde Türk bayrağı sallayarak bitirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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