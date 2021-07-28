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Gökçe'den herkese çiçek daveti

Gökçe, dünyayı saran Pandemi döneminde üretmeye ve çiçek açmaya devam ediyor.

Gökçe'den herkese çiçek daveti

‘Aksiyondayım’, ‘Eyvallah’ ve ‘Kader Utansın’ teklilerinin ardından ‘Gel Çiçek Açalım’ Pasaj Müzik etiketiyle 30 Temmuz Cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yerini alıyor.

Balkan alternatif soundlu sahne performanslarıyla birçok festival ve konserlerde yer alan Gökçe, sözü ve müziği kendisine ait Gel Çiçek Açalım’ın düzenlemesinde  Poyraz Kılıç’la çalıştı.

Yayımladığı şarkıları büyük ilgi gören Gökçe, yeni teklisinde; istediği kişiyle olamayan onu unutmak için ve kendi iç huzurunu bulmak için, ruhuna iyi gelecek her şeyi denemiş bir aşığın yaptığı çağrıyı anlatıyor.

Peşi sıra şarkılar yayımlayan Gökçe’nin en yenisi Gel Çiçek Açalım; enerjik ve pozitif bir şarkı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı GökçeGökçe Gel Çiçek Açalım Pasaj Müzik
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