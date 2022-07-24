Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında Şanlıurfa'da anıldı.
KÜLTÜR-SANAT 24.07.2022, 21:30
Prof. Dr. Schmidt anısına Valilik koordinatörlüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi ortaklığı Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Urfasiklet Bisiklet Spor Kulübü destekleriyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe’ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği düzenlendi.
Kent merkezinde yola çıkan 200 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı.
Burayı ziyaret eden grup, ören yeri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
28
açık
Namaz Vakti 25 Temmuz 2022
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:35
|Yatsı
|22:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0