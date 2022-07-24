Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı

Prof. Dr. Schmidt anısına Valilik koordinatörlüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi ortaklığı Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Urfasiklet Bisiklet Spor Kulübü destekleriyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe’ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği düzenlendi.

Kent merkezinde yola çıkan 200 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı.

Burayı ziyaret eden grup, ören yeri hakkında yetkililerden bilgi aldı.