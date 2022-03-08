Göbeklitepe'ye ziyaretçi ilgisi artıyor

Resmi açılışının üzerinden 3 yıl geçen Göbeklitepe'nin şöhreti, katlanarak artıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018 yılında girmesiyle gözlerin çevrildiği Göbeklitepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Mart 2019'da resmen açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta 2019'un "Göbeklitepe yılı" olduğunu duyurmasıyla tarihi ören yeri, yerli ve yabancı turistin ilgi odağı haline geldi.

Ziyaretçi yoğunluğunun artması bekleniyor

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ,

Göbeklitepe'ye ziyaretçilerin artan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uludağ, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bizzat Göbeklitepe'de 2019 yılında gerçekleştirdiği açılış sonrası ören yerine ilgi arttı. Özellikle UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Göbeklitepe'nin dahil edilmesinin ardından 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte buranın bilinilirliği artarak devam etti. Bu durum ziyaretçi sayılarına da olumlu yansıdı. Özellikle 2019 yılında rekor kırılarak yaklaşık 500 bin kişi Göbeklitepe'yi ziyaret etti. 2020 yılında pandeminin ortaya çıkması nedeniyle ziyaretçi sayılarında bir düşüş yaşandı, yaklaşık 200 bin kişi tarafından gezildi. Ancak pandemi sürecinde ise sanal müze uygulaması etkisini gösterdi. Göbeklitepe'ye gelemeyen insanlar Kültür ve Turizm Bakanlığımızın dijital uygulaması üzerinden Göbeklitepe'yi gezme fırsatı yakaladı. Göbeklitepe, sanal müze uygulamasında yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Bu da tabi uzaktan da olsa ören yerine gelemeyen insanların Göbeklitepe hakkında bilgi edinmelerini sağladı. Arkasından da Göbeklitepe'ye gelme fikirleri oluşmasını sağladı. 2021 yılında da pandemiye rağmen Göbeklitepe'de 600 bin kişiyle ziyaretçi rekoru kırıldı. Bundan sonraki yıllarda da ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam etmesini bekliyoruz."

Göbeklitepe'nin günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen avcı ve toplayıcı tarzda yaşam süren insanlar tarafından inşa edilen bir alan olduğunu belirtti.

Tarihi ören yerinde 1995 yılında başlayan kazıların halen devam ettiğini vurgulayan Uludağ, kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserlerin taşınabilir olanlarının Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde, taşınamayanlarının ise ören yerinde sergilendiğini dile getirdi.