Gladyatörler kentinin şehir kapısı yıllar sonra yeniden ayağa kaldırıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia ile Lagina antik kentlerini birbirine bağlayan kuzey şehir kapısı, yeniden eski ihtişamına kavuştu.

Eskihisar Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.

Kentte yürütülen çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Türk Tarih Kurumu, Yatağan Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi destek veriyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada bulunduğu nadir yerlerden olan antik kentteki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Çalışmalarda, kuzey şehir kapısı ve önündeki meydanda bulunan sütunlar ayağa kaldırıldı.

"Kuzey kapıda yürütülen çalışmalar son derece önemli"

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia'da antik dönemlerden günümüze kalıntıların olduğunu, kuzey şehir kapısındaki çalışmalara iki yıl önce başladıklarını söyledi.

Antik kentteki kuzey kapı, batı cadde, tiyatro, köy meydanı ve yeni tanımlanan alanlarda kazı ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini aktaran Söğüt, kuzey şehir kapısının Milattan Sonra 139 yılında yaşanan depremde yıkıldığını belirtti.

Söğüt, kuzey kapıda yürütülen çalışmaların son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz aşamalar halinde kapıların ayak taşları, kemerleri ve hatta kemerlerin kilit taşlarındaki kapaklarını da yerleştirdik. Böylece antik dönemde Lagina Kutsal alanından Hekate töreninde gelenlerin ve anahtar taşıyanların geçtiği kapıyı, hatta Panamara Zeus kutsal alanından at üstünde gelen Zeus heykelinin geldiği kapıyı da ayağa kaldırmış olduk." diye konuştu.