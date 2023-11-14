"Gladyatörler kenti"ndeki kazılarda 1900 yıllık çocuk ayak izlerine rastlandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yılın 12 ayı boyunca devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, önemli eserler bulunuyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia ve Lagina'da antik dönemden bugüne farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Antik kentte 2023 kazı çalışmalarının verimli geçtiğini belirten Söğüt, Cumhuriyet'in 100. yılında güzel çalışmalar yaptıklarını ve pek çok buluntu ele geçirdiklerini dile getirdi.

"Roma hamamının bölümlerini açığa çıkardık"

Bilal Söğüt, önceki yıllarda yürütülen çalışmalarda batı cadde ve 92 kişilik latrinayı (umumi tuvalet) açığa çıkardıklarını anlatarak, "Bu yıl da batı caddenin yanında Roma hamamının jimnastik ve spor bölümleri palestra ile girişte soyunmalık apodytorium ve içinde havuz bulunan soğukluk bölümü olan frigidariumda çalışmaya başlamıştık. Bu yıl frigidarium bölümünün kazısını tamamladık." dedi.

Hamamın frigidarium kısmında, havuzlar ve çevresindeki diğer bölümlerin nişleri ile açığa çıktığını anlatan Söğüt, alanda antik dönemde yıkıldığı şekilde, dolu halinde üst örtüsüyle ilgili malzemeler bulduklarını, hamamın jimnastik ve spor bölümleri olan palestranın güney portikteki (üstü örtülü, önü sütunlu açık galeri) çalışmalarına ise devam ettiklerini ifade etti.