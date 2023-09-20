Gipsy Kings Unutulmaz Latin Ezgileriyle Zorlu PSM'de Büyüledi

Zorlu PSM'nin tavanını sallayan Latin müziğinin tanınmış topluluğu Gipsy Kings, Andre Reyes rehberliğinde Piu Entertainment ve Zorlu PSM iş birliğiyle sahnede idi. Bu özel etkinlik, Piu Entertainment'ın 10. yıl kutlamalarının bir parçası olarak düzenlendi ve izleyicilerin kesintisiz alkışlarıyla sona erdi.

Hafızalardan Silinmeyecek Bir Repertuvar

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nin ışıltılı atmosferinde, Gipsy Kings by Andre Reyes; "Djobi Djoba", "Bamboleo", "La Dona", "Bem Bem Maria" ve "Un Amore" gibi sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Gipsy Kings’in Eşsiz Müzik Karışımı

Geleneksel flamenko ile Latin ritimlerini mükemmel bir şekilde birleştiren Gipsy Kings, dünya genelinde eşsiz performanslar sergiliyor. Grubun kurucusu ve uluslararası üne sahip Andre Reyes liderliğinde, aile bireylerinden oluşan müzisyen ekip, Latin müziğinin coşkusunu ve hareketini sahneye taşıdı.

Andre Reyes’tan Sıcak Teşekkürler

Konser boyunca her şarkı arasında, Andre Reyes sevgi dolu sözlerle İstanbul'daki hayranlarına minnettarlığını dile getirdi. “Bu geceyi tek bir sözcükle ifade etmem gerekirse; sadece 'inanılmaz' derim. Bize eşlik eden ve bu coşkuda bizimle olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Umarım yakında yeniden buluşuruz" ifadelerini kullandı.