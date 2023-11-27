‘Gidion’un Düğümü’ Atatürk Kültür Merkezi'nde

Johnna Adams'ın 2012'de yazdığı, Amerika Eleştirmenler Birliğince en beğenilen oyun seçilen ‘Gidion'un Düğümü’, Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu ile 8 ve 10 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde, Tiyatro Salonunda seyirci karşısına çıkıyor. Gösterildiği tiyatrolarda kapalı gişe oynayan ve Çağdaş Amerikan Tiyatrosu’nun örneğini sunan oyun; Gordion düğümüne gönderme yaparak; eğitim sistemini çarpıcı bir şekilde irdeliyor. Birey yetiştirme sorumluluğunu bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek seyirciye aktaran ‘Gidion’un Düğümü’; sosyal medya, ebeveyn ve eğitimci olma, aile, ahlak, sanat, çocukluk ve hayal gücüne dair konularda seyirciyi düşünmeye teşvik ediyor.

Çevirisini ve yönetmenliğini Buğra Koçtepe’nin üstülendiği yapımda, Corryn karakterine Meltem Baytok, Heather karakterine Ebru Nil Aydın hayat veriyor. Yapımın dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı Mahir Köksal ve müzikleri ise Can Atilla imzası taşıyor.