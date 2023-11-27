  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. ‘Gidion’un Düğümü’ Atatürk Kültür Merkezi'nde

‘Gidion’un Düğümü’ Atatürk Kültür Merkezi'nde

Yayınlanma:
‘Gidion’un Düğümü’ Atatürk Kültür Merkezi'nde
Atatürk Kültür Merkezi Aralık ayında tiyatroseverlere sunduğu dopdolu programı kapsamında 8 ve 10 Aralık tarihlerinde Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ‘Gidion’un Düğümü’ oyununa ev sahipliği yapacak.

Johnna Adams'ın 2012'de yazdığı, Amerika Eleştirmenler Birliğince en beğenilen oyun seçilen ‘Gidion'un Düğümü’, Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu ile 8 ve 10 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde, Tiyatro Salonunda seyirci karşısına çıkıyor. Gösterildiği tiyatrolarda kapalı gişe oynayan ve Çağdaş Amerikan Tiyatrosu’nun örneğini sunan oyun; Gordion düğümüne gönderme yaparak; eğitim sistemini çarpıcı bir şekilde irdeliyor. Birey yetiştirme sorumluluğunu bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek seyirciye aktaran ‘Gidion’un Düğümü’; sosyal medya, ebeveyn ve eğitimci olma, aile, ahlak, sanat, çocukluk ve hayal gücüne dair konularda seyirciyi düşünmeye teşvik ediyor.

Çevirisini ve yönetmenliğini Buğra Koçtepe’nin üstülendiği yapımda, Corryn karakterine Meltem Baytok, Heather karakterine Ebru Nil Aydın hayat veriyor. Yapımın dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı Mahir Köksal ve müzikleri ise Can Atilla imzası taşıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
11. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu
11. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu
Hazar Ergüçlü 'İnci Taneleri'nin Dilber'i oldu
Hazar Ergüçlü 'İnci Taneleri'nin Dilber'i oldu
Kıvılcım Ural'dan yeni şarkı: Ben Çok Eskiden
Kıvılcım Ural'dan yeni şarkı: Ben Çok Eskiden
Hafızın Çiçekleri Sergisi hayran bırakıyor!
Hafızın Çiçekleri Sergisi hayran bırakıyor!
Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri II gösterisi seyirciyle buluşuyor
Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri II gösterisi seyirciyle buluşuyor
Expats dizisi 26 Ocak'ta yayında
Expats dizisi 26 Ocak'ta yayında
Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Açıldı
Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Açıldı
Hayata kız çocukların gözünden bakan sergi
Hayata kız çocukların gözünden bakan sergi