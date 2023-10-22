  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Gerisi Hikaye Oyunuyla Haluk Özenç'ten Muhteşem Bir Dönüş!

Gerisi Hikaye Oyunuyla Haluk Özenç'ten Muhteşem Bir Dönüş!

Yayınlanma:
Gerisi Hikaye Oyunuyla Haluk Özenç'ten Muhteşem Bir Dönüş!
Ünlü sanatçı ve yazar Haluk Özenç, yeni komedi performansı "Gerisi Hikaye" ile sahnelere geri döndü. Duru Tiyatro, bu muhteşem eseri sanatseverlerle ilk kez buluşturdu.

Ünlü sanatçı ve yazar Haluk Özenç, yeni komedi performansı "Gerisi Hikaye" ile sahnelere geri döndü. Duru Tiyatro, bu muhteşem eseri sanatseverlerle ilk kez buluşturdu.

Özenç'in Sanattan Yansımaları

Bu yeni performansında Özenç, uzun süreli sanat kariyerinin yanı sıra özel yaşamından da izler taşıyor. Oyun, trajikomik bir yaklaşımla yaşamın ve sanatın iç içe geçişini gözler önüne seriyor.

Sanat, Nefes ve Dünya

Oyunun sonrasında Özenç, şu dönemlerde dünyanın karmaşık zamanlardan geçtiğini belirtiyor. Ona göre sanat, tüm bu olumsuzluklar arasında bir nefes. Özenç, "Dünyada yaşananlar bazen nefesimizi kesiyor, ancak sanatla tekrar nefes alabiliyoruz." dedi.

Birlikte Gülümseme Vakti

Özenç, Gazze'deki trajik olaylara değinerek, herkesin birlikte olmaya ve gülümsemeye ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. "Bu zor zamanlarda, hepimizin biraz gülümsemeye ihtiyacı var." diyerek seyirciye teşekkür ediyor.

Hazırlık Süreci ve Performansın Ardındaki Duygular

Özenç, "Gerisi Hikaye"nin hazırlık süreci hakkında, diğer projeleri ve yoğunluk nedeniyle bu oyun için yeterince vakit ayıramamıştı, fakat aldığı olumlu geri dönüşlerle programını sıklaştırmaya karar verdi.

Birikim, Tecrübe ve Mizah

Yaş ilerledikçe tecrübenin ve birikimin arttığına dikkat çeken Özenç, bu birikimi mizahi bir dilde seyirciye sunmayı tercih ettiğini belirtti. "Hayatın içinden bazı şeyleri kendi tarzımla anlatıyorum." diyerek seyircilerin teveccühüne teşekkür etti.

Önümüzdeki Gösteriler

"Gerisi Hikaye", 18 Kasım'da tekrar Duru Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak. Haluk Özenç, her 15 günde bir bu muhteşem eseri sahneye koyacağını ve ilerleyen zamanlarda Anadolu turnesi düzenleyeceğini duyurdu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Bin Yıl Oyunu: 28 Şubat Dönemini Sahneleyen Yeni Eser
Bin Yıl Oyunu: 28 Şubat Dönemini Sahneleyen Yeni Eser
11. Engelsiz Filmler Festivali başladı
11. Engelsiz Filmler Festivali başladı
Bombardıman altında yaşam mücadelesi
Bombardıman altında yaşam mücadelesi
3. Luma Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
3. Luma Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
​​​​​​​Beva: Artık bende varım
​​​​​​​Beva: Artık bende varım
Tuğba Özerk: 'Benim hayatım müzik'
Tuğba Özerk: 'Benim hayatım müzik'
Yeşilçam'a vefa gecesinde ödül yağmuru
Yeşilçam'a vefa gecesinde ödül yağmuru