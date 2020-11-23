Geri dön çağrısı ‘GEL’ BİRKAN NASUHOĞLU

Usta müzisyen Birkan Nasuhoğlu kendi diskografisinin en çarpıcı şarkılarından ‘Gel’i GTR Müzik etiketiyle 13 Kasım Cuma tüm dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sundu.

Türkçe sözlü rock müziğin üretken isimlerinden Birkan Nasuhoğlu, peşi sıra yayımladığı şarkılarıyla solo kariyerine hızla devam ederken şimdi de ‘Gel’ ile dinleyicisini selamladı.

Giden sevgiliye geri dön çağrısında bulunan ‘Gel’in, sözü, müziği ve düzenlemesi Birkan Nasuhoğlu imzasını taşıyor.

2020 yılında yayımladığı ‘Gülmedi Kader’, ‘Diken’, ‘Hiç Durmadan’, ‘ Ne Yapayım Bari’, ’Yuva (akustik) ‘Yeni Bir Kan’ ile müzik serüvenine güçlü devam eden Nasuhoğlu, son teklisi ‘Gel’in kayıt sürecini GTR Deneyevi Stüdyoları'nda Alper Anık ve Mahmut Albulak ile tamamladı. Parçanın miks’ini Mahmut Albulak, mastering'ini John Davis yaptı.

Her çalışmasında beklentiyi yükselten ve merakla beklenen Birkan Nasuhoğlu’na şakının vokallerinde Gökhan Türkmen eşlik etti.

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Profesyonel müzik kariyerine vokal/gitar görevini üstlendiği Yedinci Ev grubunun 2013 yılında yayınladığı Şimdi albümü ile başladı. Grubuyla birlikte 2 albüm, 1 tekli yayınladı. Bu çalışmalarda yer alan 19 şarkının söz ve müziğini yaptı. 2018 senesinde Yedinci Ev'in müzikal yolculuğuna son verme kararı almasıyla birlikte solo kariyeri için çalışmalara başladı.