Gerger Kalesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sarp kayalıklar üzerine milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen kalenin restorasyonu için çalışma başlatıldı.

KÜLTÜR-SANAT 06.06.2022, 20:35
Gerger Kalesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı

Geç Hitit beylikleri döneminde inşa edildiği tespit edilen ve o günden bu yana bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Gerger Kalesi, Memlüklüler, Eyyübiler, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından da kullanıldı.

Kalede yapılması planlanan kazı çalışmalarıyla birçok medeniyete ait önemli bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, Gerger Kalesi'nin tarihi kaynaklarda Kommagene Krallığı'nın ilk idari birimi olarak geçtiğini söyledi.

Kalede restorasyon ön fizibilite çalışmalarının başladığını kaydeden Kaymak, "Kalenin turizme kazandırılması açısından hem anayola yani Kahta-Siverek kara yoluna bağlantı yolunun çalışmasını yaptık hem de kaleye daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşılabilmesi için yolumuzu tamamladık. Şimdi ise kalenin restorasyonu için ön fizibilite çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah ülkemizin önemli bir turizm değeri olarak destinasyonlarda yerini alacaktır." dedi.

Kalenin eski bir şehir yerleşimi olduğunu belirten Kaymak, "Kale, Fırat Nehri'ni Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kavşak bir noktada. Çok ciddi bir şehir yerleşimi hem de askeri harekat olduğu görülüyor, bunu uzmanlarımız da ifade ediyor. Ziyaretçilerimiz de kaleye çıktıklarında o muhteşem doğa manzarasını temaşa etme imkanı bulacaktır." diye konuştu.

"Tarihi birikime ulaşma şansımız olabilir"

Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fuat Şancı da kalenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Kazı çalışmalarıyla tarihi birikime ulaşma şansı olduğunu dile getiren Şancı, "Kale, Orta Çağ'dan itibaren Memlüklüler, Eyyübiler ve Selçuklular arasında el değiştirmiş, Osmanlılar döneminden sonra savunma gerektirmeyen iç bölge olması sebebiyle yapıların onarımlarına dikkat edilmemiş, zamanla tahribata uğramış. Kale tarihi birikimi olan bir yerleşim, bugüne kadar da herhangi bir kazı çalışması yapılmamış, yapılacak kazılarla geçmiş dönemden yani antik dönemden günümüze kadar olan tarihi birikime ulaşma şansımız olabilir." ifadelerini kullandı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan ise kalede günümüze kadar gelen sarnıç, cami ve zaviyeler bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Girişte bir kabartmayla karşılaşmaktayız. Bu kabartma l. Antiochos'un dedesi ll. Samos'a ait yani milattan önce 130. yıllara ait bir kabartma. l. Antiochos dedesine ait bir kabartma yapmış, kalenin hemen alt kısmında Grekçe bir yazıt bulunmakta ve bir kısmı tahrip olmuş durumda. 19'uncu yüzyılın sonlarına kadar halk burada yaşamış, daha sonraki dönemlerde halk kalenin yan tarafında yaşamaya başlamış. Burada Memlüklüler dönemine ait çeşitli sarnıçlar, camiler, zaviyeler yer yer yıkılmış da olsa bulunmakta. İleride yapılacak olan çalışmalar neticesinde Gerger Kalesi'nin turizme kazandırılması düşünülmektedir."

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