Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın gala gecesi İstanbul'da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Ve Sahne Gençlerin" sloganıyla düzenlenen organizasyona, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, sunucu Bekir Develi ve Cansu Cana Özgen, oyuncu Nevra Serezli, yazar Ümit Meriç, eğitmen Yavuz Yiğit, müzisyen Yücel Arzen, tiyatro oyuncusu Nuri Gökaşan, ses sanatçıları Elif Buse Doğan, Fettah Can, İbrahim Sadri, Şükriye Tutkun, Sinan Akçıl ve Ersay Üner yer aldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 2 binden fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşen gecede, yarışmalarda dereceye giren gençler ödüllerini alanında uzman isimlerin ellerinden aldı.

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in üstlendiği gecenin sonunda davetliler Manga konseri ile unutulmaz anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gecede yaptığı konuşmada her yıl geleneksel hale gelen 'Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın bu yıl da büyük bir heyecan ve başarı ile neticelendiğini belirtti.

Kasapoğlu, 30 bine yakın gencin bu süreçte tüm hünerlerini sergilediğini belirterek, "Gençlerin bu başarıya ulaşması çok büyük bir gurur ve heyecan vesilesi. Dereceye girsin ya da girmesin canla başla çalışıp bende varım diyen ve bu uğurda alınteri döken tüm gençlerimiz bizim gönlümüzde çok kıymetlidir ve çok özeldir. Güzellikte ve iyilikte yarışanlar için hiçbir zaman kaybetmek yoktur. Tüm yarışmalara katılan gençlerimizi gönülden kutluyorum." dedi.